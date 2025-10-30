Tijdens een try-out van zijn voorstelling Kintsugi in het VU Griffioen theater in Amsterdam, besloot cabaretier Patrick Laureij gisterenavond niet verder te spelen vanwege een assistentiehond in de zaal. Dit is gemeld door onder andere NOS en NH Nieuws. De 42-jarige artiest voelde zich ‘onveilig’ en ‘kwetsbaar’ door de aanwezigheid van het dier, zo verklaren de media. Laureij verklaarde: ‘Ik trek mijn grenzen. Ik speel niet voor baby’s en niet voor honden.’

De vrouwelijke eigenaar van de hond, die door haar visuele handicap afhankelijk is van haar geleidehond, bleef zitten nadat Laureij kort na het begin het toneel verliet en daarna terugkeerde. Hoewel zij met de cabaretier in gesprek ging, veranderde dit zijn mening niet. Een opname laat horen dat hij bezorgd was over de harde gabbermuziek die tijdens de voorstelling gespeeld werd, en die mogelijk schadelijk zou zijn voor het dier. De hond bevond zich dichtbij een grote speaker, meldt Laureij vandaag op zijn Instagram. Een aantal toeschouwers verliet uit onvrede de zaal.

Na een korte pauze hervatte Laureij zijn optreden, waarbij hij aan het publiek uitlegde dat hij niets tegen honden heeft, maar dat hij zich kwetsbaar voelde om op te treden in het bijzijn van een hond. Na aandringen van enkele toeschouwers bood hij uiteindelijk zijn excuses aan de vrouw aan, en speelde hij het resterende deel van de voorstelling voor haar en anderen, inclusief de vrouw met haar hulphond. Van de 300 aanwezigen in de uitverkochte zaal, hadden ongeveer zestig mensen het theater al verlaten. Zij krijgen hun geld terug.

Een ongelukkige start

In een reactie aan het ANP deze middag spreekt Laureij van een ‘ongelukkige start’. Hij was niet op de hoogte van de aanwezigheid van een assistentiehond op de eerste rij. ‘Ik vroeg de eigenaar of de hond last had van de luide muziek tijdens mijn show. Ik kreeg daar niet direct een antwoord op, wat me van mijn stuk bracht.’ De cabaretier vertelt dat hij de vrouw ‘in een reflex’ verzocht de zaal te verlaten, wat zij weigerde. ‘Ik ben nu blij dat ze gebleven is,’ aldus Laureij.

In theater VU Griffioen is het, net als in andere theaters, toegestaan een assistentiehond mee te nemen. Het weigeren van een hulphond is wettelijk niet toegestaan, aldus de rijksoverheid. Volgens de Wet gelijke behandeling is het weigeren van een hulphond gelijk aan het weigeren van de persoon die de hulphond gebruikt, wat discriminatie is en bij wet verboden.

Onderzoek van de Nederlandse Assistentiehonden Branchevereniging toont aan dat meer dan 40 procent van de assistentiehondgebruikers weleens de toegang tot een openbare gelegenheid is geweigerd vanwege hun hond. Dit is een verdubbeling vergeleken met vijf jaar geleden, volgens stichting KNGF Geleidehonden.

Voor de hervatting van de voorstelling betuigde de vrouw haar dank aan het overige publiek voor hun steun. ‘Ik heb vaak discriminatie ervaren in mijn leven. Maar ik ben dankbaar dat u, als publiek, mij heeft gesteund.’

Update 16:30 uur: Laureij heeft vanmiddag gereageerd op het incident tegenover het ANP. Zijn verklaring is verwerkt in dit artikel.