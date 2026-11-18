Vijftien gezelschappen en producenten uit de podiumkunsten hebben de krachten gebundeld met Jutplaats, het digitale platform voor het hergebruiken van decor-, tentoonstelling- en interieurbouwmaterialen. Onder de naam ‘Verkennersgroep Hergebruik’ hebben deze partijen zich verbonden om de komende twee jaar minimaal één decor (of een gelijkwaardige hoeveelheid losse materialen) via het platform aan te bieden en collega-instellingen aan te moedigen dit voorbeeld te volgen.

Het initiatief komt van Jakop Ahlbom Company, in samenwerking met de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK). Daan Stigter, duurzaamheidsmanager bij Jakop Ahlbom, verkocht en doneerde vorig jaar al twee complete decors via Jutplaats; zo vonden enkele bomen een nieuw thuis bij NITE in Groningen en ging een bar naar Het Zuidelijk Toneel. Volgens Stigter is het bijzonder om te zien hoe objecten waarmee zij jarenlang werkten nu bij een ander gezelschap een nieuw verhaal krijgen.

Jutplaats werd in 2023 opgericht door Brandwacht & Meijer, Fiction Factory en Circu Leren als antwoord op het probleem van stilstaand en afgedankt materiaal. Aanbieders betalen een maandabonnement en kunnen daarna onbeperkt advertenties plaatsen. Het zoeken naar materiaal is altijd gratis; eventuele (huur)prijzen stemt de aanbieder rechtstreeks af met geïnteresseerden.

Omdat een marktplaats effectiever is naarmate er meer aanbieders zijn, willen de leden van de Verkennersgroep hun ervaringen onderling delen om de drempel te verlagen voor het aanbieden van decors, rekwisieten en kostuums op Jutplaats. Gezamenlijk roepen zij collega’s in de hele culturele sector op om vaker voor hergebruik te kiezen.

Het belang van circulair omgaan met decormaterialen werd onderstreept in de Verkenning hergebruik toneelbeeld (VANG Buitenshuis, 2024). Volgens dat onderzoek ligt materiaal vaak drie tot negen jaar ongebruikt in opslag en bij 27 van de 35 onderzochte gezelschappen wordt minder dan 25% van het materiaal hergebruikt. Het initiatief van de Verkennersgroep sluit aan bij de doelstelling uit de Routekaart Duurzame Cultuursector om in 2030 fifty procent minder nieuwe grondstoffen te gebruiken.

Deelnemers aan de Verkennersgroep Hergebruik zijn: BonteHond, De Toneelmakerij, Het Zuidelijk Toneel, Internationaal Theater Amsterdam, ISH Dance Collective, Jakop Ahlbom Company, Korzo, Nationale Opera & Ballet, Nederlands Dans Theater, Nicole Beutler Projects, NITE | Club Guy & Roni, Oorkaan, Theater Sonnevanck, Theater Utrecht en Vis à Vis.

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