Christopher Powney: Nieuwe Artistiek Leider van Junior Company!

Christopher Powney neemt de artistieke leiding over van de Junior Company van Het Nationale Ballet

Met ingang van 1 januari 2026 zal Christopher Powney de rol van artistiek leider van de Junior Company van Het Nationale Ballet op zich nemen. Hij volgt Ernst Meisner op, die vanaf augustus de leiding over Het Nationale Ballet zelf zal overnemen.

Christopher Powney heeft een uitgebreide achtergrond in de danssector, met een carrière die zich uitstrekt over 37 jaar. Hij heeft gewerkt als danser, docent, artistiek directeur en programmeur. Tussen 2010 en 2014 was hij de artistiek directeur van de Nationale Balletacademie in Amsterdam. Hier heeft hij samen met Ted Brandsen de Junior Company opgericht. Vervolgens was hij tot 2024 werkzaam als artistiek directeur en CEO van The Royal Ballet School in Londen.

Powney’s terugkeer naar Nederland en zijn aanstelling bij de Junior Company markeert voor hem een belangrijk moment van terugkomen waar het allemaal begon. “Toen Ted Brandsen en ik de Junior Company in 2013 begonnen, hadden we nooit kunnen denken dat het zo’n cruciale en succesvolle rol zou gaan spelen als schakel tussen de opleiding en het professionele podium,” vertelt hij. “Ik ben vereerd en voel me geïnspireerd en opgewonden om weer samen te werken met al die getalenteerde dansers en iedereen die deze groep zo uniek maakt.”

Ernst Meisner, de huidige artistiek leider van de Junior Company, spreekt vol lof over Powney. Hij beschrijft hem als “een fantastische leraar en coach die zich volledig inzet voor de voortdurende positieve ontwikkeling van onze kunstvorm.” Meisner benadrukt ook Powney’s vermogen om te luisteren en samen te werken met de nieuwe generatie dansers.

