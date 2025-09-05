Paul Knieriem neemt afscheid van Toneelmakerij: Ontdek waarom!

Afscheid van Paul Knieriem bij de Toneelmakerij

Paul Knieriem, artistiek directeur, kondigt zijn vertrek aan bij de Toneelmakerij na een periode van veertien jaar, inclusief enkele jaren als de artistieke leider van het jeugdtheatergezelschap.

Paul Knieriem deelt met een zekere weemoed mee dat, na betrokken te zijn geweest bij drie kunstenplannen, zowel voor hemzelf als voor de Toneelmakerij de tijd rijp is voor nieuwe uitdagingen. ‘Hoewel ik nog geen concrete plannen heb voor de toekomst, stimuleert en energiseert de gedachte aan het onbekende mij enorm’, zegt Knieriem. Hoewel het moeilijk is te vertrekken, ziet hij de toekomst positief in. ‘De organisatie staat als een huis, en ik ben enorm trots op wat ons team heeft bereikt. Het zal interessant zijn om te zien wat mijn opvolger gaat bereiken met de Toneelmakerij’, voegt hij toe.

Sinds 2012 is Knieriem verbonden aan de Toneelmakerij, waar hij aanvankelijk binnenkwam als veelbelovend talent. Hij klom op tot huisregisseur en in 2019 werd hij benoemd tot artistiek directeur. Tijdens zijn tenure regisseerde hij geprezen producties zoals De Tantes (2015), Hamlet (2021), 1000+1 Nacht (2023) en Rabbit Hole (2024).

Onder de artistieke leiding van Knieriem groeide de Toneelmakerij uit tot een vooraanstaand jeugdtheatergezelschap, bekend om zijn krachtige artistieke en sociaal-maatschappelijke karakter. Het gezelschap biedt indrukwekkend theater dat jongeren bereikt met verhalen die ze niet alledaags ervaren thuis, op school of in hun directe omgeving.

Daarnaast heeft Knieriem samen met zakelijk directeur Marjolein van Bommel initiatieven ontplooid gericht op de ontwikkeling van talent bij jonge schrijvers en regisseurs, waaronder In Kleur/Theater voor Keti Koti en Up-Next. Samen hebben zij gewerkt aan het vormgeven van de Toneelmakerij als een open en inclusieve instelling, diep geworteld in Amsterdam maar ook zichtbaar en invloedrijk in Nederland en daarbuiten.

De Raad van Toezicht zal tegen eind 2025 starten met de procedure voor het werven en selecteren van een nieuwe artistiek directeur. In samenwerking met de nieuwe leiding zal het exacte moment voor de officiële overdracht en het afscheid worden bepaald.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post