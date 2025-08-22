Djarno Hofland’s Vriendin Ontploft: Woedend over ‘Leugens’!

André Hazes en zijn neef Djarno Hofland waren lange tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Echter, de laatste tijd zwermden er geruchten rond dat de twee het contact verbroken hadden. Afgelopen week bevestigde Djarno dit nieuws, wat veel stof deed opwaaien. Er ontstond een hevige discussie tussen de naaste kring van Rachel Hazes en Manon Kool, Djarno’s vriendin. Deze ruzie wordt nu openlijk op Instagram uitgevochten…

Het tijdschrift Story publiceerde een bericht op Instagram over de breuk (zie video hieronder) tussen André en zijn neef. De commentaarsectie is veranderd in een slagveld waar de discussie flink oplaait tussen Dr. Peruvians, een vriendin van Rachel, en Manon.

1:41 Djarno Hofland uit zich over de breuk met André Hazes

Profiteren

Dr. Peruvians beschuldigt Djarno en Manon ervan profiteurs te zijn. “Djarno heeft twaalf jaar lang op kosten van zijn neef geleefd, met een buitensporig salaris dat ongeëvenaard is”, aldus haar commentaar onder de post van Story. Ze beweert verder dat de hele familie Hofland altijd heeft geprofiteerd van gratis optredens, luxe diners en zelfs vakanties. “Ruzies draaien vaak om geld en vrouwen”, voegt ze toe.

Geldkraan

“Het wordt zwaar voor hen nu ze André junior niet meer in hun inner circle hebben en de geldkraan en Hazes-roem zijn verdwenen.” Zie hele reactie hieronder.

Bron: Instagram Story

Leugens

Manon is het niet eens met de beschuldigingen en reageert op de commentaar. Het lijkt erop dat de twee elkaar kennen. Uit Manons reactie blijkt dat Dr. Peruvians een vriendin van Rachel is en haar al geruime tijd lastigvalt met berichten en het verspreiden van leugens over hun familie.

Lastigvallen

“Mijn schoonmoeder, schoonzusje, je hebt al bijna iedereen lastiggevallen. Ik begrijp echt niet hoe een volwassen vrouw met een eigen gezin hiertoe in staat is.” Ze vraagt zich af of Dr. Peruvians haar eigen leugens is gaan geloven.

Bron: Instagram Story

Meeliften

De discussie is nog niet voorbij. “Manon, je doet alsof je de grote waarheid spreekt, maar iedereen weet dat jouw luxe leven vooral draaide op het meeliften met de Hazes-centen via Djarno. Nu die band is verbroken, zie je pas hoe leeg het werkelijk was”, reageert Dr. Peruvians.

Bron: Instagram Story

Haat

Manon laat zich niet ontmoedigen. “Deze reactie toont precies aan wie je werkelijk bent. Vol haat en leugens.”

Bron: Instagram Story

Headerfoto: Instagram Manon Kool