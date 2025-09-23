Rachel onthult: Emotionele details van haar laatste kus met André Hazes!

Al 21 jaar geleden heeft Nederland afscheid genomen van de legendarische zanger André Hazes. Rachel Hazes voelt nog dagelijks de impact van dit verlies en heeft recent haar gevoelens gedeeld via een emotioneel bericht op Instagram.

“Liefste, de herinnering aan onze laatste kus in het ziekenhuis blijft dagelijks bij mij. Het is onvoorstelbaar dat die zoen de laatste was die we deelden. Je hebt een onbeschrijfelijke leegte in mij achtergelaten. Ik mis je nog steeds enorm”, zo opent Rachel haar bericht, zie bijgevoegde foto.

“Ik verlang er zo naar om nog eens jouw aanstekelijke lach te horen, je vuist op tafel te zien slaan en je te horen zeggen: ‘Het moet verdomme gaan zoals ik het wil, en niet anders.'”

Al 21 jaar leef ik volgens jouw filosofie, en ook deze opdracht was geen makkelijke. Rachel Hazes

“Al 21 jaar doe ik alles zoals jij het gewild zou hebben, en deze taak was weer een uitdaging. Soms moet ik er ook om lachen, want niemand wist beter dan jij dat als jouw Rassie ‘A’ zegt, ze ook ‘B’ zegt. Elke stap die ik zet, is op het pad dat jij zou hebben bewandeld.” Ze kijkt uit naar hun weerzien: “En dan zul je zeggen: ‘Verdomme Ras, wat heb je gevochten voor mij en wat ben ik trots op je.'”

Naar de sterren kijken

Rachel bekent dat ze elke nacht naar de sterren kijkt voor ze gaat slapen en dan een knipoog geeft. Ze sluit haar bericht af met: “Drink vandaag een extra goede borrel met al mijn geliefden daarboven, en ik doe hetzelfde hier beneden in jouw Casa Hazes.”

Hoe ze vorig jaar terugkeek, is te zien in de onderstaande video.