André Hazes smeekt zus Roxeanne dagelijks: Gaat ze eindelijk overstag?

De verhoudingen tussen André en Roxeanne Hazes zijn al een tijdje genormaliseerd. Nu hun moeder Rachel zich heeft teruggetrokken uit de leiding van Holland Zingt Hazes, lijkt er niets meer in de weg te staan. Echter, Roxeanne is nog steeds niet te vinden in de line-up…

André maakt duidelijk dat het niet aan hem ligt. “Alsjeblieft, maak het in orde”, smeekt hij aan Shownieuws-reporter Thom Goderie. “Ik zou het geweldig vinden als Rox met ons mee zou doen in Hazes.” André is zelf al een onderdeel van de line-up van dit Amsterdamse zangfestijn ter ere van zijn vader.

Bekijk in de video hoe het er vorig jaar uitzag.

0:36 Andre Hazes – Zeg Maar Niets Meer

Het moment is nu gekomen

“Er was een periode dat het gewoon vervelend was: de een zat hier in een kleedkamer, de ander daar, en nog een ander in een rookruimte”, beschrijft hij de vroegere situatie in het Hazes-gezin. “Het was zó gecompliceerd… Maar nu is het achter de schermen ontspannen. Als er een moment is voor Rox om terug te keren, dan is het nu.”

‘Het zit ook in haar bloed’

Toch is het niet aan hem om dat te beslissen, geeft de zanger toe. “Ze moet het zelf willen. We smeken haar bijna dagelijks. Maar ik heb het losgelaten. Ze moet zelf beslissen.” Dat betekent niet dat hij de hoop heeft opgegeven. “Ik denk wel dat ze op een dag weer een nummer van haar vader zal zingen. Dat kan gewoon niet anders: het zit ook in haar, snap je? En nu alles goed is, denk ik… dat moet gewoon een keer gebeuren.”

Rox staat open voor een terugkeer

Onlangs sprak Rox zelf ook over het evenement in de podcast Kapper van de Sterren. Ze verklaarde “zeker open te staan” voor een terugkeer. Er waren zelfs gesprekken met de organisatie gaande. “Ik zou het geweldig vinden. Ik zing nooit de muziek van mijn vader”, zei Roxeanne. Volgens haar was het altijd heel leuk, “totdat het dat niet meer was”, doelend op alle tumult rondom haar moeder Rachel en de concerten.

Bekijk en beluister de volledige aflevering met Roxeanne hieronder!