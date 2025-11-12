André Hazes en Noa zetten grote stap: Ontdek hun nieuwste avontuur samen!

André Hazes heeft onlangs, na zes maanden relatie, de eerste foto’s met zijn vriendin Noa Braaf op Instagram gedeeld. Hoewel het al bekend was dat zij een stel vormden, besloot de zanger dat het nu het juiste moment was om dit met iedereen te delen.

“Wanneer moet je de eerste gezamenlijke foto’s publiceren?”, vraagt hij zich af op Instagram. “Na goed overleg met mijn naasten, die mij dierbaar zijn en voor wie het misschien vreemd is om ons samen te zien, besloten we na zes maanden het te doen.”

Lees verder onder de post van André…

De zanger spreekt met warme woorden over zijn vriendin, aan wie hij gelukwensen voor haar 25e verjaardag overbrengt. “Je bent zo’n sterke, lieve en wijze schat. Ik ben zo blij met jou!” zegt hij.

André deelde vorige week met het AD hoe hij het rustiger aan doet in deze relatie, wat volgens hem bijdraagt aan hun geluk. Hij heeft er bewust voor gekozen om de eerste zes maanden geen foto’s op Instagram te plaatsen. Verder heeft hij met zijn ex Monique Westenberg overlegd voordat hij Noa aan hun zoon Dré voorstelde, zoals hij ook bevestigt in de video hieronder.

Lees verder…

2:06 André Hazes emotioneel tijdens optreden

“We willen eerst samen door deze fase heen. Samen herinneringen opbouwen. Dat betekent niet dat Noa onbekend is voor Dré. Hij stelt veel vragen over haar en wanneer hij bij mij is, zijn haar spullen er ook, aangezien ze vaak overnacht. Ze is dus zeker geen onbekende voor hem, al hebben ze elkaar nog niet fysiek ontmoet.”

‘Vrouw van mijn dromen’

André beschrijft zijn vriendin als de vrouw van zijn dromen. “Ik weet het, ik heb dit al eerder gezegd”, geeft hij toe. Hij benadrukt echter dat hij nu in een heel andere levensfase is. “Ik heb het niet over Monique. Over haar zal ik nooit slecht spreken. Maar in mijn vorige relaties kan ik me niet herinneren dat ik ooit nuchter was. Het is anders met Noa: zij is de vrouw van mijn leven”, zegt de zanger.

Ook Monique heeft zich onlangs positief uitgelaten over Noa, meer hierover in de video hieronder.

Lees verder.

1:32 Monique Westenberg spreekt zich uit over Noa Braaf

Perfecte vriendin

“Het is zeldzaam iemand te vinden die zo perfect is…”, zegt André. “Laat me je een voorbeeld geven. In januari gaan we een week naar Tokio, specifiek naar Tokyo Disney. De details van de reis doen er minder toe, het gaat ons om die Disney ervaring. Dat klinkt misschien gek, maar het laat zien hoe goed we elkaar begrijpen. We delen dezelfde interesses en humor. Ze is attent, begripvol en respectvol, zowel naar mij als naar de situatie met mijn zoon en zijn moeder. Ze is niet jaloers, zorgt goed voor zichzelf en voor mij. Alles klopt gewoon.”

Kan Noa de zanger ook afremmen als dat nodig is? “Dat moeten we nog zien. Dat hebben we nog niet ervaren. Maar ik ben nu heel anders dan toen ik nog dronk. Ik ben lief en galant. Een echte gentleman. Mijn schoonvader is ook erg blij met mij. Hij is blij dat ik er ben voor zijn dochter. En dat begrijp ik. Als vader zou ik ook willen dat mijn dochter met iemand zoals ik omgaat. Omdat ik een lieve, zachte, goede jongen ben. Ik ben niet meer die wildebras van vroeger.”

5:34 André Hazes had niet gedacht zo snel weer verliefd te worden

Headerfoto: Edwin Smulders