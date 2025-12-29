Ontdek waarom André Hazes’ stem anders klonk: Geheimen van zijn tv-concert onthuld!

‘Sneer van moeder Rachel’

Alsof ziek zijn al niet lastig genoeg was, leek het erop dat moeder Rachel Hazes na het concert een scherpe opmerking maakte richting André. Op Instagram liet ze zich ontvallen: “Wat betreft zingen, dit was het laatste nummer na twee uur optreden en de stem was nog steeds uitstekend.”

0:23 Rachel Hazes sneert naar André Hazes

Gelukkig ontving André naast de kritiek ook veel liefdevolle reacties op zijn televisieconcert. Zo schrijft iemand onder de onderstaande video op Instagram: “2e kerstavond zo van de uitzending genoten. Ook een traantje weggepinkt! Love you.”

“De mooiste herinnering van 2025. Samen met mijn moeder (73) naar jouw theatershow. Wat een herkenning, wat een emotionele en tegelijkertijd geweldige show! Bedankt voor een onvergetelijke avond André,” schrijft een fan, en iemand anders merkt op: “Wat een prachtige show, heb hem net weer bekeken. Ik dacht ook dat je stem wat gespannen klonk. Maar wat heb ik genoten, ook van ‘Smile’, zo mooi. Je blijft een topper.”

