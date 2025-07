Op donderdagavond 10 juli had bij Eindhovense studentenroeivereniging E.S.R. Thêta een lustrumviering plaats moeten vinden die gezellig en feestelijk had moeten zijn. Echter, de avond veranderde dramatisch toen leden getuige waren van een tragisch ongeval waarbij een 19-jarige fietser om het leven kwam. Dit incident is bevestigd door Omroep Brabant.