Het evenement zal kenmerken door optredens van het Noordpool Orkest en verscheidene lokale artiesten uit Groningen. Het concert staat open voor alle inwoners van de stad, die uitgenodigd zijn om van de muziek te genieten, hetzij vanaf de kade of vanuit een klein bootje op het water, tussen 19.00 uur en 22.00 uur.

Op dinsdag 15 juli organiseert de studentenvereniging Vindicat een speciaal muziekevenement genaamd Concert at Diep. Dit evenement vindt plaats bij de Koninklijke Roeivereniging de Hunze en is gratis toegankelijk, ter ere van het lustrum van de vereniging. Dit werd aangekondigd door OOGTV.

