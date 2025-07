K3-Kathleen spreekt uit naar Josje: Duidelijk signaal afgegeven!

Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts zijn druk bezig met de organisatie van hun K3-reünieconcerten

Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts zijn momenteel volop bezig met de voorbereidingen van de K3-reünieconcerten. Opmerkelijk genoeg is het voormalige K3-lid Josje Huisman niet betrokken bij deze reünie (zie video). Kathleen heeft Josje een bericht gestuurd om de situatie uit te leggen, en de inhoud was zeer duidelijk…

”Ik heb altijd veel respect gehad voor Josje als opvolgster. Ik vond het belangrijk haar te informeren dat ze deze beslissing niet persoonlijk moest opvatten”, legt Kathleen uit aan HNL. ”Maar onze connectie, die van Kristel, Karen en mij, gaat veel verder en dieper, mede door onze gezamenlijke start in 1999. Ik weet zelfs niet hoe oud Josje toen was. We wilden dit echt met zijn drieën doen, en zo stond Studio 100 er ook in. Dus, tja…”

Vriendschap

Kathleen vertelt verder dat de band met Kristel en Karen nu sterker is dan ooit. Nu ze ouder zijn geworden, kunnen ze dingen beter plaatsen. ”We zijn alle drie veranderd als persoon. En inderdaad, ik moet toegeven: onze vriendschap is nu sterker dan ooit. In de jaren voor de reünie waren we al veel closer geworden. Vroeger moesten we wel samenwerken.”

Uniek

In het verleden zagen de leden van K3 elkaar dagelijks. ”Of we dat nu wilden of niet, we moesten een manier vinden om met elkaar om te gaan. Over het algemeen was dat altijd heel prettig.” Pas later begonnen ze te beseffen hoe uniek hun ervaring echt was. ”Dat creëert een band voor het leven. Wij zijn drie totaal verschillende persoonlijkheden, maar dat is juist wat ons samenbrengt. Want alleen wij drieën begrijpen hoe het werkelijk was.”

Huidige K3

De huidige K3-zangeressen Hanne Verbruggen, Julia Boschman en Marthe De Pillecyn zullen dit najaar “zeker” aanwezig zijn in het publiek bij het eerste reünieconcert van hun voorgangers (zie onderstaande video). “We zijn zeker van plan om erbij te zijn die eerste keer”, zegt Hanne.

