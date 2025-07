Onderzoekers onthullen zes eigenschappen van coolheid: Heb jij ze?

Onderzoekers hebben de essentie van ‘cool zijn’ wetenschappelijk gedefinieerd.

Hoewel ‘cool zijn’ subjectief lijkt, hebben internationale onderzoekers aangetoond dat er bijna overal ter wereld een overeenstemming bestaat over wat het betekent om hip te zijn.

“De betekenis van coolheid heeft zich wereldwijd gestabiliseerd rond een vergelijkbare set waarden en eigenschappen,” aldus de onderzoekers in hun studie die te cool voor school is en gepubliceerd werd in het Journal Of Experimental Psychology.

Uit hun onderzoek blijkt dat ‘coole’ mensen over het algemeen worden gezien als extravert, hedonistisch, machtig, avontuurlijk, open en autonoom.







“Om als cool beschouwd te worden, moet iemand over het algemeen sympathiek of bewonderenswaardig zijn, wat hen vergelijkbaar maakt met goede mensen,” zei mede-hoofdonderzoeker Caleb Warren, PhD, universitair hoofddocent marketing aan de Universiteit van Arizona. “Echter, coole mensen hebben vaak ook eigenschappen die niet per se als ‘goed’ worden beschouwd in een morele zin, zoals hedonistisch en machtig zijn.”

Waarom wordt coolheid zo gelijksoortig gedefinieerd in culturen die in vrijwel elk ander aspect van het leven drastisch verschillen?

De mede-hoofdonderzoeker Todd Pezzuti, van de Universidad Adolfo Ibáñez in Chili, legde uit, “Iedereen wil cool zijn, of op zijn minst het stigma van niet cool zijn vermijden, en de samenleving heeft coole mensen nodig omdat zij normen uitdagen, verandering inspireren en cultuur bevorderen.”

Om te bepalen wat het betekent om hip te zijn, voerden onderzoekers experimenten uit met 6.000 internationale deelnemers tussen 2018 en 2022. De respondenten kwamen uit de Verenigde Staten, Australië, Chili, China (vasteland en Hong Kong), Duitsland, India, Mexico, Nigeria, Spanje, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Turkije.

Deelnemers werd gevraagd na te denken over mensen die zij cool, niet cool, goed of niet goed vonden en vervolgens de persoonlijkheden en waarden van deze personen te beoordelen.







Daniel Craig als James Bond in “No Time To Die” (2021).

Onderzoekers gebruikten deze gegevens om de verschillen te analyseren tussen coole mensen, niet coole mensen en goede mensen.

Ze ontdekten dat ‘goede’ mensen werden gezien als conformistisch, traditioneel, veilig, warm, aangenaam, universalistisch, gewetensvol en kalm.

Daarentegen hadden ‘coole’ mensen de eerder genoemde mix van zowel ‘goede’ als ethisch twijfelachtige eigenschappen.

Men denkt hierbij aan James Bond en andere actiehelden die tegelijkertijd ‘zelfzuchtig’ en ‘onbaatzuchtig’ zijn.

Het artikel suggereerde dat de toenemende internationale invloed van films en muziek ‘coolheid’ heeft getransformeerd van een niche-eigenschap naar een ‘commercieel vriendelijke’ set van eigenschappen die culturen overstijgt – met andere woorden, het is nu hip om vierkant te zijn.

Maar betekent de mainstream-aantrekkingskracht van coolheid dat het, nou ja, niet meer cool is? Pezzuti denkt van niet.

“Coolheid is zeker geëvolueerd over de tijd, maar ik denk niet dat het zijn scherpte heeft verloren. Het is gewoon functioneler geworden,” legde hij uit. “Het concept van coolheid begon in kleine, rebelse subculturen, waaronder zwarte jazzmuzikanten in de jaren ’40 en de beatniks in de jaren ’50 (ja, deze tegenculturele pioniers waren cool voordat het cool was).”

Hij voegde toe, “Nu de samenleving sneller beweegt en meer waarde hecht aan creativiteit en verandering, zijn coole mensen belangrijker dan ooit.”