Met ingang van 1 september heeft Dries Douibi de artistieke leiding van het Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel overgenomen. Hij volgt Michael De Cock op, die sinds 2015 aan het roer stond van dit Brusselse theater en nu de overstap maakt naar het Théâtre de Liège. Opmerkelijk is dat Douibi slechts een jaar geleden begon als artistiek leider bij het LOD Muziektheater in Gent.

Het LOD Muziektheater heeft uitgesproken dat ze Douibi, die 36 jaar oud is, graag langer in hun team hadden gehouden, maar ze respecteren zijn beslissing om de nieuwe uitdaging aan te gaan. In een interview met de Vlaamse krant De Standaard vertelt Douibi dat hij lang heeft getwijfeld of hij zou solliciteren voor de positie bij KVS, maar uiteindelijk gaf zijn diepe verbondenheid met Brussel de doorslag.

Voor zijn tijd bij LOD was Douibi al actief in Brussel. Hij was acht edities lang de drijvende kracht achter het Kunstenfestivaldesarts, een podiumkunstenfestival waar hij een uitgebreid internationaal netwerk opzette. Eerder was hij ook werkzaam bij de Beursschouwburg in Brussel en diende hij als artistiek leider van het Bâtard Festival. Bovendien heeft Douibi als dramaturg samengewerkt met bekende namen zoals Jaha Koo en Milo Rau.

Douibi heeft ambitieuze plannen voor KVS. In De Standaard deelt hij zijn visie om een sterkere band met Brussel te ontwikkelen. Hij wil het theater integreren in de publieke ruimte en de samenwerking met lokale kunstenaars en organisaties intensiveren om van KVS een echt stadstheater te maken. Daarnaast zet hij in op meer Europese collaboraties. Douibi is voorlopig voor een termijn van zes jaar benoemd. Samen met zakelijk leider Kristien De Coster zal hij vanaf het komende seizoen de leiding van het theaterhuis op zich nemen.

LOD muziektheater heeft aangekondigd dat de artistieke doelen voorlopig onder leiding van zakelijk leider Kathleen Treier zullen worden voortgezet, terwijl er nauwkeurig wordt gekeken naar de beste manier om de overgang naar een nieuwe artistieke leiding te organiseren.