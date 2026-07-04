Nieuw Stadsgezelschap in Dordrecht: Het Weeshuistheater Neemt de Spotlight!

Het Weeshuistheater: Nieuw Cultureel Hart van Dordrecht

Vanaf 1 januari 2027 zal Het Weeshuistheater officieel fungeren als het stadsgezelschap van Dordrecht. Deze theatergroep is een van de negen culturele organisaties die deel gaan uitmaken van de nieuw opgerichte Dordtse Culturele Basis, wat hen recht geeft op een vierjarige subsidieperiode.

De beoordelingscommissie die de subsidieaanvraag van Het Weeshuistheater onder de loep nam, prees het gezelschap voor hun diepe wortels in de stad Dordrecht, hun benadering die sterk op de gemeenschap is gericht en de overtuigende sociale impact van hun projecten.

Gelegen in een oud schoolgebouw aan het Weeshuisplein, is Het Weeshuistheater al zeven jaar actief als productiehuis. Ellen Honings is de grondlegger en artistiek directeur, terwijl Jeroen Kunstman de zakelijke en muzikale leiding op zich neemt. Erik-Ward Geerlings draagt bij als vaste toneelschrijver en dramaturg van het gezelschap.

De voorstellingen van Het Weeshuistheater zijn diep verankerd in de lokale gemeenschap en de historie van Dordrecht. Het gezelschap streeft ernaar om door middel van een diverse cast, bestaande uit professionals, amateurs en mensen met relevante levenservaring, verschillende perspectieven samen te brengen. Naast traditionele zaalvoorstellingen kiest het gezelschap ook bewust voor projecten op locatie, om zo een nieuw publiek te bereiken en de maatschappelijke relevantie van hun werk te vergroten.

De toekenning van de subsidie is onderdeel van een vernieuwd subsidiebeleid in Dordrecht. Net als in andere steden wordt er een Culturele Basis gecreëerd waarbinnen een select aantal culturele instellingen structurele financiële ondersteuning ontvangt. Voor deze nieuwe structuur heeft Dordrecht negen verschillende kerntaken gedefinieerd, waaronder die van een Poppodium, Creatieve Broedplaats en Stadstheatergezelschap, waarvoor organisaties een subsidieverzoek konden indienen. Alle voorstellen zijn vervolgens gelijktijdig door een onafhankelijke, zevenkoppige adviescommissie beoordeeld.

Het Muziektheater Hollands Diep had ook een aanvraag ingediend voor de rol van Stadstheatergezelschap, maar scoorde minder punten dan Het Weeshuistheater, waardoor het budget dat zij voorheen van de gemeente ontvingen nu naar Het Weeshuistheater wordt overgedragen. Hoewel de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit van Hollands Diep waardeerde, met name het vakmanschap en de kwaliteit van de begeleiding, waren zij kritischer over de beperkte invulling van de broedplaatsfunctie, de kleine schaal en impact en het gebrek aan duidelijke stedelijke integratie.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post