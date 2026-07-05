Startups Halen €1,5 Miljard Op: Geldkraan Wagenwijd Open Dit Halfjaar

In de eerste helft van 2026 stonden de financiële sluizen wagenwijd open voor Nederlandse startups en scaleups. Bedrijven gericht op deeptech en kunstmatige intelligentie wisten soms wel honderden miljoenen euro’s te vergaren tijdens financieringsronden die met elk kwartaal groter leken te worden.

1. Nearfield Instruments: 330 miljoen euro voor chipmeting

In juni verwelkomde Nederland een nieuwe unicorn: Nearfield Instruments, een spin-off van TNO opgericht in 2016, wist 330 miljoen euro op te halen en claimde daarmee de ‘grootste deeptech financieringsronde ooit’ in Nederland. De waardering van de onderneming steeg hierdoor naar 1,4 miljard euro.

Nearfield Instruments ontwikkelt geavanceerde metrologie- en inspectiesystemen voor de chipproductie. De Serie D-financieringsronde werd aangevoerd door nieuwe investeerder Fidelity Investments, met deelneming van andere financiers zoals Temasek, Walden Catalyst Ventures, M&G, Qatar Investment Authority en de Nederlandse investeerders Innovation Industries, Invest-NL, ING en TNO Ventures.

2. General Intuition: 320 miljoen dollar voor wereldmodel

In juni haalde het AI-bedrijf General Intuition van Pim de Witte en Iggy Harmsen 320 miljoen dollar op bij het Amerikaanse techfonds Khosla Ventures, met investeerders zoals Jeff Bezos, Eric Schmidt en Nederlandse bekendheden zoals Jelle Prins en Michiel Bakker.

Het bedrijf ontwikkelt een AI-model dat met data uit videogames ruimtelijk inzicht verkrijgt. Deze ‘world models’ zijn ideaal voor het aansturen van robots. De Witte had eerder succes met Medal.tv, een platform om videogamefragmenten op te slaan, wat nu in het AI-tijdperk zeer waardevol blijkt. Hoewel De Witte in de VS woont en werkt, is General Intuition juridisch gevestigd in Nijmegen.

3. Mews: 300 miljoen dollar voor hotelsoftware

Richard Valtr en Matthijs Welle blijven succesvolle financieringsrondes realiseren voor hun bedrijf Mews, een aanbieder van software voor hotels. In januari wisten ze 300 miljoen dollar op te halen in een ronde geleid door EQT Growth, met bijdragen van nieuwe investeerders zoals Atomico en Harbour Vest, en bestaande geldschieters Kinnevik, Battery Ventures en Tiger Global. Deze financiering waardeerde het bedrijf op 2,5 miljard dollar.

Dankzij deze investering is de waarde van Mews meer dan verdubbeld. Mews bedient nu 15.000 klanten in 85 landen. Vorig jaar verwerkte het platform voor 19,7 miljard dollar aan transacties, en de brutomarge op software-inkomsten steeg met 55 procent. Het nieuwe kapitaal zal worden gebruikt voor AI-ontwikkeling en verdere internationale expansie, met een focus op Amerika.

4. Axelera AI: 250 miljoen dollar voor AI-chips

In februari wist de Eindhovense chipfabrikant Axelera AI 250 miljoen dollar op te halen in een ronde geleid door de Nederlandse venture capitalist Innovation Industries, met een significante bijdrage van het Amerikaanse BlackRock.

Axelera ontwikkelt energiezuinige chips voor zogenaamde inference-toepassingen: het uitvoeren van AI-modellen op apparaten zelf, zoals camera’s en smartphones. Het bedrijf streeft ernaar om minder afhankelijk te zijn van grote datacenters en Nvidia-processors.

CEO Fabrizio Del Maffeo meldt dat de vraag naar efficiënte en betaalbare AI-rekenkracht snel toeneemt. Sinds de oprichting in 2021 heeft Axelera meer dan 450 miljoen dollar opgehaald en is het klantenbestand verdrievoudigd.

5. QuantWare: 152 miljoen euro voor quantumchips

Begin mei haalde QuantWare 152 miljoen euro op in de grootste Serie B-ronde voor een Nederlandse deeptech startup ooit. Het was ook wereldwijd een record voor een private investering in een quantumprocessorbedrijf. Investeerders zoals Intel en een aan de CIA gelieerd fonds investeerden in het Delftse bedrijf, dat quantumprocessoren ontwikkelt.

Met deze financiering plant CEO Matthijs Rijlaarsdam een fabriek voor quantumchips die tot 100 keer groter en krachtiger zijn dan de huidige modellen. QuantWare mikt erop om in 2028 chips te produceren met 10.000 qubits en wil uitgroeien tot wereldleider in quantumtechnologie.

6. Rift: 114 miljoen euro voor ijzerbatterij

In maart wist de Eindhovense scaleup Rift, die ijzerpoeder gebruikt als circulaire brandstof, 114 miljoen euro op te halen. Het kapitaal kwam voornamelijk van pensioenbelegger PGGM, aangevuld met een Europese subsidie.

Rift, eerder bekend als de MT/Sprout Challenger van 2025, wil met deze investering een fabriek bouwen om ijzerpoeder op grote schaal te kunnen leveren als duurzaam alternatief voor gas en andere fossiele brandstoffen. Bij de verbranding van ijzerpoeder komt veel hitte vrij, en met groene waterstof wordt het ijzeroxide weer omgezet in ijzer.

7. Vitestro: 70 miljoen dollar voor prikrobot

Het Utrechtse Vitestro haalde in maart 70 miljoen dollar op tijdens een overtekende B-ronde. Investeerders zoals Mayo Clinic, Labcorp, Sutter Health en pensioenuitvoerder PGGM stapten in om de marktintroductie van hun robot die zelfstandig bloed afneemt te ondersteunen.

De robot, genaamd Aletta, gebruikt echografie, robotica en AI om een ader te localiseren, de naald te plaatsen en het bloedmonster af te nemen. Met deze ronde komt het totaal aan opgehaald kapitaal op 106 miljoen euro, sinds de oprichting door Toon Overbeeke en Brian Joseph in 2017.

8. Eye Security: 60 miljoen euro voor cyberbeveiliging

Eye Security wist in juni 60 miljoen euro op te halen om een Europees platform voor cyberbeveiliging uit te bouwen. ‘We gaan het tempo opvoeren, meer markten aanboren en laten zien dat Europese cybersecurity net zo schaalbaar kan zijn als de grote Amerikaanse spelers’, zei oprichter en CEO Job Kuijpers.

Eye Security, opgericht in 2020 in Den Haag door voormalige experts van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, leidde deze Series-C financieringsronde met het Belgische Sofina en ondersteuning van bestaande investeerders zoals TIIN Capital, J.P. Morgan Growth Equity Partners en Bessemer Venture Partners.

9. Leyden Labs: 40 miljoen voor antivirale neusspray

Onlangs verwierf Leyden Labs 40 miljoen euro van een internationaal consortium van investeerders, waaronder het European Innovation Council (EIC) Fund, Invest-NL, de Gates Foundation van Bill Gates en de Singaporese investeringsmaatschappij ClavystBio. Deze financiering is bestemd voor de verdere ontwikkeling van antivirale neussprays die bescherming bieden tegen griep, corona- en andere luchtwegvirussen.

Leyden Labs, vorig jaar nog kanshebber voor de MT/Sprout Challenger van 2025, wordt beschouwd als een van de favorieten in de Nederlandse biotech-scene. De scaleup haalde vorig jaar al 120 miljoen euro op in drie rondes. Volgens medeoprichter en CEO Koenraad Wiedhaup is er sprake van een ‘enorm momentum’.

10. Silverflow: 37 miljoen euro voor cloudbanking

Hoewel Onodrim, een Europese defensiestartup van voormalige Palantir-medewerkers, officieel de laatste plaats inneemt met 40 miljoen opgehaald in februari, heeft deze weinig Nederlands karakter ondanks de Amsterdamse hoofdvestiging.

Daarom verdient Silverflow meer aandacht. Deze startup haalde in maart 37 miljoen euro op in een ronde geleid door de Duitse deeptech-investeerder Picus Capital. Silverflow biedt een clouddienst aan waarmee banken en betaaldiensten meerdere (credit)cardnetwerken kunnen beheren vanaf een centrale locatie, als alternatief voor verouderde systemen. Opgericht in 2019 door voormalige Adyen-medewerkers Robert Kraal en Anne Willem de Vries, samen met Paul Buying, heeft het bedrijf inclusief deze ronde al 75 miljoen euro opgehaald. Het nieuwe kapitaal zal worden ingezet om het team uit te breiden van 85 naar 120 medewerkers en om naast Noord-Amerika ook in Zuidoost-Azië voet aan de grond te krijgen.