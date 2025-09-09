Diverse toneelgezelschappen en theaterorganisaties hebben vandaag om twaalf uur hun activiteiten gestaakt uit solidariteit met Gaza. Deze actie, onder de noemer #wijwerkenhiernietaanmee, roept de Nederlandse overheid op om krachtiger op te treden tegen genocidaal geweld. Op het Leidseplein kwamen werknemers samen van instellingen zoals Internationaal Theater Amsterdam, Bellevue, Paradiso, The Need for Legacy en Theaterkrant.

Bij Hotel Americain en Paradiso werd het maandelijkse luchtalarm met dertig minuten verlengd. De demonstranten maakten lawaai door op potten en pannen te slaan en te fluiten, en velen droegen rode kleding. Er werd ook watermeloen verdeeld onder de aanwezigen.

De staking is een signaal dat de betrokkenen zich niet willen inlaten met de wapenhandel en een handelsverdrag met Israël dat de import van producten uit illegale nederzettingen omvat, het uitblijven van erkenning van een Palestijnse staat en de distributie van hulpgoederen door de door Israël beheerste Gaza Humanitarian Foundation.

Kunsten ’92 heeft het jaarlijkse Paradisodebat onderbroken om de actie te steunen. De organisatie benadrukte vooraf de belangrijkheid van vreedzaam protest en het aankaarten van dringende maatschappelijke kwesties als onderdeel van de artistieke vrijheid die zij nastreven.

The Need for Legacy nam deel omdat zij hun stem willen blijven verheffen tegen het als koloniaal en genocidaal ervaren beleid van Israël en de betrokkenheid van de Nederlandse regering hierbij. Zij vinden dat er te lang stilte is geweest en beschouwen het neerleggen van het werk als primair een symbolische actie zonder directe gevolgen. ‘Daarom streven wij naar een Apartheidsvrije zone binnen onze organisatie en praktijken. Free Palestine.’

Buiten Amsterdam waren er ook acties; Theater Utrecht opende zijn deuren voor een buurtgesprek, een groep van Theater Rotterdam liep met een rode lijn over de Erasmusbrug, en Het Nationale Theater verzamelde zich bij de Hofvijver in Den Haag. Ook medewerkers van onder meer Maas Theater en Dans en Tivoli Vredenburg deden mee aan de staking.