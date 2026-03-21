Ontdek het Succes van Nmbrs: 15 FD Gazellen Gewonnen Zonder Managers!

In samenwerking met Nmbrs – Michiel Chevalier, oprichter van Nmbrs, heeft zijn bedrijf twintig jaar lang laten groeien zonder een traditionele managementlaag. Deze aanpak leverde het bedrijf vijftien keer een FD Gazelle Award op. Chevalier stelt: ‘Een goede manager is fantastisch, maar een slechte manager kan desastreus zijn.’

Elke discussie over ondernemerschap start Chevalier met een cruciale vraag die veel ondernemers vaak overslaan: ‘Waarom begin je echt aan ondernemen? Niet de pitch, maar de ware reden. Een lucratief marktgat is vaak onzin. Elke ondernemer heeft een unieke motivatie, of het nu gaat om rijkdom vergaren, een geweldig product ontwikkelen, of frustratie over de markt. Belangrijk is dat je jouw fundamentele drijfveer begrijpt, want die bepaalt veel van je beslissingen.’

Een doel om trots op te zijn

De drijfveer van Chevalier was altijd duidelijk: een respectabel bedrijf opbouwen. ‘Ik kom uit een ondernemersfamilie waar trots zijn op wat je bouwt centraal staat. Dat maakt me gelukkig, niet het snelst groeien of de hoogste winst, maar iets creëren waar je over twintig jaar nog steeds achter staat.’

Voor Chevalier was dit Nmbrs, een loonadministratie- en HR-platform voor MKB en accountants. Oorspronkelijk gestart als een servicebedrijf, evolueerde het naar cloudgebaseerde software, eerst voor bestaande klanten en later voor de gehele markt, inclusief concurrenten. ‘We waren eerst concurrenten, maar plotseling werden we elkaars klanten.’

Begrijp eerst, bouw dan

Chevalier benadrukt het belang van domeinkennis als basis voor ondernemerschap. ‘Ik adviseer elke ondernemer om te starten bij een bedrijf in de sector, of iets te ontwikkelen voor een bekend bedrijf. Begrijp het eerst goed voordat je op eigen houtje begint. Daarmee voorkom je dat je te ver van je kennisgebied afwijkt, wat kan leiden tot een tunnelvisie. Je moet de uitdager kunnen zijn, en dat kan alleen als je de branche door en door kent.’

Zelf heeft hij deze route ook gevolgd. ‘Ik ben begonnen met salarisadministratie en cursussen, en heb eerst voor eigen klanten gewerkt. Eerst begrijpen, dan bouwen. Dan zie je pas echt het verschil. Maar je moet ook niet te veel vastroesten in je kennis.’

Geen managers, wel coaches

Op de website van Nmbrs valt direct op dat er geen managementlaag is. ‘Tot je ongeveer dertig medewerkers hebt, kun je zelf aansturen’, legt Chevalier uit. ‘Daarna overweeg je managers aan te nemen, maar die zijn vaak te duur voor een groeiend bedrijf. Dus promoveer je een goede verkoper, die misschien niet eens manager wil zijn.’

De beslissing om geen managers aan te stellen was een bewuste keuze om te onderzoeken wat een manager doet en of dit anders kan. ‘Een goede manager is essentieel, maar een slechte kan verwoestend zijn. Zolang we zonder kunnen, doen we dat liever.’

In plaats daarvan gebruikt Nmbrs peer groups waarin medewerkers elkaar beoordelen en coaches die losstaan van de dagelijkse werkzaamheden. ‘Laat dat over aan mensen die hierin gespecialiseerd zijn.’

Vrijdag is ontwikkeldag

Veel bedrijven hanteren een vierdaagse werkweek als lokmiddel voor nieuw talent, maar Chevalier wil daar niets van weten. ‘We maken er geen reclame mee. Als mensen alleen daarom voor ons kiezen, trekken we de verkeerde aan.’

Sinds 2022 is de vrijdag bij Nmbrs een ontwikkeldag. Geen verplichtingen, geen kantoordag. ‘Medewerkers bepalen zelf wat ze met die tijd doen’, zegt Chevalier. ‘Sommigen ontwikkelen op vrijdag samen een AI-tool die anders misschien al vertrokken waren.’

‘Ben ik gek? Of is de rest van de wereld gek?’

Loslaten blijft een uitdaging, zelfs voor Chevalier. ‘Als ondernemer wil je alles controleren. En als je mensen vrijheid geeft, gaat er veel mis. Ik heb me vaak afgevraagd of een managementlaag toch niet beter zou werken.’

De overname door het Noorse Visma gaf eindelijk duidelijkheid. Met meer dan 400 vergelijkbare IT-bedrijven in zijn portfolio kon Chevalier zijn model eindelijk vergelijken. ‘We scoorden uitstekend op klant- en medewerkertevredenheid. Het werkt gewoon.’

Ruimte om te handelen

Visma liet Chevalier zijn gang gaan, deels vanwege de resultaten, deels omdat hij duidelijk was over de verwachtingen. ‘Ik weet niet of ze altijd begrijpen hoe het hier werkt. Maar ze gaven mij de ruimte om verder te gaan.’

Die ruimte biedt hij ook aan zijn team. Een medewerker die een nieuw rapportagesysteem ontwikkelde zonder overleg, zorgde aanvankelijk voor onbegrip bij Chevalier. ‘Maar toen hij zijn motivatie uitlegde, was het prima. Een manager had hem waarschijnlijk tegengehouden.’

Drie adviezen

Chevaliers eerste advies voor ondernemers die hun organisatie anders willen inrichten: zorg dat je visie duidelijk is. ‘Iedereen moet de ambities kennen. Dat is mijn taak: de richting aangeven. Als mensen er niet in geloven, gaan ze afwijken. Dat kan fout gaan. En als je mensen aanneemt die jouw kernmotivatie niet kennen, trek je de verkeerde mensen aan. Dat is het begin van het einde.’

Zijn tweede advies gaat over de kern van veel bedrijfsproblemen: ‘De meeste mislukkingen zijn terug te voeren op verkeerde aanwervingen. Je bent zo druk met geld verdienen dat je mensen negeert die negatief zijn over het bedrijf en er niet in geloven. Bouw een team waar geloof in zit.’

Het derde advies is om los te laten. ‘Laat ze fouten maken. Wees blij als iemand een fout durft te maken. Dat betekent dat hij of zij iets heeft geprobeerd. Dat is precies wat je als ondernemer wilt.’