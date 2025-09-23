Toplocatie Amsterdam: Ontdek de beste plek om te werken én te wonen!

In samenwerking met B. Amsterdam – Van een verlaten IBM-kantoor naar een levendige hub voor ondernemers. In elf jaar tijd heeft B. Amsterdam zich ontwikkeld tot een van de grootste incubators voor startups en scale-ups in Europa. Binnenkort zullen er ook woningen worden toegevoegd. ‘Binnenkort kunnen we werknemers niet alleen een stimulerende werkplek maar ook een thuis aanbieden.’

In het westen van Amsterdam, nabij de kruising van de A10 en A4, net buiten de ringweg. Wie hier ongeveer elf jaar geleden een bezoek bracht, zou een nogal somber beeld hebben ervaren. Het opvallende IBM-kantoor stond al ongeveer tien jaar leeg, en de nabijgelegen fabriekshal was in verval. Hier werden ooit decennia lang typemachines gefabriceerd, een relikwie van de oude economie.

‘Verschillende projectontwikkelaars en makelaars hadden al geprobeerd dit gebied te revitaliseren. Het waren andere tijden, net na de kredietcrisis’, aldus Bas van Veggel van Timeless Investments.

Zijn firma verwierf de oude typemachinefabriek door een vastgoeddeal en lanceerde een oproep voor creatieve concepten. Dit leidde tot het idee voor een nieuwe co-working ruimte, geïnspireerd door een toen nog jonge trend uit Berlijn: een gemeenschap van startups in een ruw, industrieel decor.

Explosieve groei

Zonder een uitgewerkt plan of glossy promotiemateriaal moesten Van Veggel en zijn team huurders vinden. ‘Er was weinig budget, we moesten echt vanaf nul beginnen’, vertelt hij. ‘Een startup uit Delft was de eerste die interesse toonde, en al snel volgden er meer. Aanvankelijk de jonge bedrijven, later ook enkele gevestigde ondernemingen die de energie van deze omgeving zochten. Zo ontstond er geleidelijk aan een bonte verzameling van ruimtes gescheiden door tijdelijke wanden.’

In eerste instantie was het plan om de bovenste verdiepingen traditioneel te verhuren via een makelaar. Maar B. Amsterdam werd snel een daverend succes, waardoor al snel het gehele gebouw gevuld was met jonge bedrijven en enkele grote bedrijven. ‘Het concept was een voltreffer. De gemeente ondersteunde ons, en er kwamen sportvoorzieningen, horeca en evenementenruimtes. Het concept transformeerde in een miniatuurstad binnen één gebouw’, zegt Van Veggel.

Vandaag de dag heeft B. Amsterdam drie van zulke gebouwen, die samen 40.000 vierkante meter beslaan en meer dan driehonderd bedrijven huisvesten. ‘Na de RAI zijn we de grootste evenementenlocatie van Amsterdam’, vertelt Van Veggel trots. ‘Zo organiseert een groot internationaal bedrijf hier in september en oktober een conferentie voor honderden deelnemers uit binnen- en buitenland. Je voelt dan echt de energie door het gebouw stromen.’

Kruisbestuiving is een succes

Ongeveer acht jaar geleden trad Tessa Bakker toe als CEO. Ze trof veel creativiteit aan, maar nog weinig structuur. ‘Ik ben begonnen met het opzetten van een interne organisatie en heb een sterk team samengesteld’, zegt Bakker. Wat B. Amsterdam zo uniek maakt, is volgens haar de mix van startups, scale-ups en grote bedrijven.

‘Deze kruisbestuiving is zeer effectief. Startups brengen durf en dynamiek, terwijl grote bedrijven budget en slagkracht inbrengen. Dit leidt tot nieuwe samenwerkingen en opdrachten.’ Flexibiliteit is ook een cruciale factor. ‘Een bedrijf kan hier snel groeien, maar ook inkrimpen indien nodig. Traditionele verhuurders werken vaak met langdurige contracten, maar bij ons heb je als ondernemer meer flexibiliteit en vrijheid.’

Er waren de afgelopen jaren natuurlijk ook tegenslagen. Bakker herinnert zich de coronacrisis nog goed. ‘We hebben direct contact gezocht met onze huurders om samen deze periode door te komen.’ Een van de initiatieven uit die tijd is de B. Padelclub, die is uitgegroeid tot een van de populairste padellocaties in de stad met twaalf banen. ‘Sporten was nog toegestaan tijdens de lockdowns. Het gaf ons kracht in een zware tijd.’

Succesverhalen binnen onze muren

Door de jaren heen zijn vele bedrijven groot geworden binnen B. Amsterdam. Een bekend voorbeeld is Source.ag, een startup die AI- en datasystemen ontwikkelt voor glastuinders om hun productie te optimaliseren. Bakker: ‘Ze begonnen hier in een klein kantoor en hebben nu bijna een hele verdieping. De flexibiliteit en omgeving hielpen hen om snel te groeien en talent aan te trekken.’

Toch is B. Amsterdam er niet alleen voor snelgroeiende startups, benadrukt Bakker. ‘PwC en Atradius zijn vlakbij en maken graag gebruik van onze creatieve ruimtes. Zo organiseren ook ziekenhuizen, advocatenkantoren en Rabobank hier regelmatig hun evenementen. Jaarlijks komen duizenden bezoekers naar onze evenementenruimtes voor productlanceringen en grote congressen.’

Naast kantoorruimte en evenementen is B. Amsterdam ook een broedplaats voor nieuwe ideeën. ‘Een golfsimulator testen, een podcaststudio opzetten of een nachtclub beginnen. Dit soort ideeën komen regelmatig bij ons binnen’, zegt Van Veggel.

‘Gewoon doen, is meestal onze reactie. Als het aanslaat, maken we later de afspraken. We bieden ook ruimte aan creatieve makers, zolang ze iets terugdoen voor de gemeenschap. Alles draait om kruisbestuiving.’ Deze ruimte voor nieuwe ideeën komt nog beter tot zijn recht nu het gebied officieel is aangewezen als een van de innovatiedistricten in Amsterdam.

Op weg naar een complete stadswijk

De grootste groei ligt echter niet meer binnen de gebouwen zelf, maar in de omgeving. B. Amsterdam maakt deel uit van het Schinkelkwartier, dat een van de grootste stedelijke ontwikkelingen van Nederland zal ondergaan. ‘We praten over een miljoen vierkante meter die hier de komende tien jaar ontwikkeld wordt’, zegt Van Veggel.

‘Het wordt een mix van wonen, werken, winkelen en recreëren, met veel groen en betere openbaar vervoersverbindingen. We gaan van een eentonig kantorenpark naar een levendige wijk. Met King’s Cross in Londen als inspiratiebron.’

Naast de oude typemachinefabriek zien we al de eerste contouren van deze ambitie. Hier wordt gewerkt aan een nieuw woonconcept, B. at Home. ‘We bouwen in de eerste fase 300 woningen, bestaande uit sociale huur, middenhuur en vrije sector’, vertelt Bakker.

‘Het is heel bijzonder dat onze leden en huurders voorrang kunnen krijgen. In tijden van grote arbeidskrapte is dat van grote waarde. Je kunt werknemers dus niet alleen een inspirerende werkplek bieden, maar straks ook een thuis. Dat is echt uniek.’

Na elf jaar van pionieren kijken ze bij B. Amsterdam met een scherpe blik naar de toekomst, naar een nog mooiere toekomst. Van Veggel: ‘We hebben bewezen dat je van leegstand iets speciaals kunt maken. Nu willen we de drijvende kracht zijn achter de transformatie van dit hele gebied, dat wat ons betreft, de beste plek om te werken en te wonen in heel Amsterdam zal worden.’