De MBO Hotelschool in Amersfoort heeft recent zes stageverlenende bedrijven onderscheiden met de eretitel ‘Excellent Leerbedrijf’. Deze erkende leerbedrijven, die cruciaal zijn voor de stage-ervaringen van horecastudenten, zetten de student voorop door te zorgen voor persoonlijke begeleiding en een veilige, professionele leeromgeving. Hierdoor kunnen de studenten zich uitstekend ontwikkelen binnen hun vakgebied. Met een netwerk van meer dan 500 aangesloten bedrijven en meer dan 650 studenten die jaarlijks praktijkervaring opdoen, speelt Hotelschool MBO Amersfoort een significante rol in de educatie binnen de horecasector, volgens een bericht van MBO Amersfoort.

In het jaar 2023 is het Stagepact mbo 2023-2027 ondertekend door een brede vertegenwoordiging van studenten, mbo-instellingen, docenten, werknemers, werkgevers en overheidsinstanties. De overeenkomst beoogt iedere student te voorzien van een kwalitatieve stageplek of leerbaan, compleet met adequate begeleiding en noodzakelijke randvoorwaarden. De Hotelschool MBO Amersfoort heeft haar criteria voor de titel ‘Excellent Leerbedrijf’ aangepast aan de vier hoofdthema’s uit dit pact:

Verbetering van stagebegeleiding Afschaffing van stagediscriminatie Zorgen voor voldoende stageplekken Verzorgen van een passende vergoeding

Criteria voor de toekenning van de titel ‘Excellent Leerbedrijf’

In samenwerking met de sector heeft de Hotelschool MBO Amersfoort diverse criteria vastgesteld voor het toekennen van de titel ‘Excellent Leerbedrijf’. De betrokken leerbedrijven zetten zich in voor een sociaal veilige en gezonde werkomgeving. Er zijn gedragsregels geïmplementeerd die respect en acceptatie garanderen. De focus in de begeleiding ligt op de persoonlijke ontwikkeling van zowel de studenten als de praktijkopleiders. Elke betrokkene, van ondernemer tot praktijkopleider en student, heeft specifieke taken en verantwoordelijkheden die vastgelegd zijn in een overeenkomst.

De zes bedrijven die de titel ‘Excellent Leerbedrijf’ hebben gekregen, zijn:

Van der Valk Hotel De Bilt – Utrecht Restaurant Balijepark in Utrecht Hotel NH Bussum Jan Tabak Kasteel de Hooge Vuursche in Baarn Landgoed de Horst in Driebergen AFAS Software in Leusden

Stephan Epskamp, Coördinator BPV-bureau Hotelschool MBO Amersfoort: “De toewijding en inzet van deze leerbedrijven zijn essentieel voor de groei en ontwikkeling van onze studenten. Door de uitstekende begeleiding ontdekken en ontwikkelen de studenten hun talenten. Wij waarderen de samenwerking met deze bedrijven ten zeerste.”

Professionalisering van stageplaatsen

Door deze titels uit te reiken, neemt de Hotelschool MBO Amersfoort belangrijke stappen in de professionalisering van stageplaatsen. Dit initiatief helpt bij het verhogen van de educatieve kwaliteit en zorgt ervoor dat studenten optimaal voorbereid zijn op een toekomstige carrière in de horeca.