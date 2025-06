Dramaturge Eva Gouda is de laureaat van de Vertaalprijs 2024 met haar werk POPpulisme. Deze prijs werd haar toegekend op 15 juni tijdens het Dramatiker|innenfestival in Graz, Oostenrijk.

Het doel van de Vertaalprijs, een initiatief van het Fonds Podiumkunsten en Literatuur Vlaanderen, is het vergroten van de internationale aanwezigheid van Nederlandstalige toneelscripts. De bekroonde tekst wordt vertaald naar het Duits en het volgende jaar voorgedragen tijdens een professionele lezing op het Dramatiker|innenfestival in Graz.

Eva Gouda ontwikkelde POPpulisme speciaal voor Het Filiaal theatermakers. Het toneelstuk behandelt thema’s als manipulatie, uitgebeeld door poppen. In het fictieve rijk Berg en Dal bevindt het dal zich in de schaduw terwijl de berg in het zonlicht baadt. Dit is simpelweg de stand van zaken, totdat dalbewoner Barrie een schokkende onthulling doet: de bergbewoners zouden de zon stelen! Hij claimt dat hij de zon kan terugbrengen en wordt prompt tot held van het dal uitgeroepen. Maar is zijn bewering wel waar? “Taal is een machtig instrument,” stelt Gouda. “Het wordt bewust gebruikt om te manipuleren, en dat is een onderwerp waar we meer aandacht aan moeten besteden.”

De Vertaalprijs is sterk verbonden met de Toneelschrijfprijs. Voor de editie van 2024 werden uit 66 inzendingen zeven scripts gekozen die kans maakten op de Vertaalprijs. De genomineerden dit jaar waren Stom (Casper Vandeputte), The Story of Travis, (Esther Duysker), De smeekbede (Maarten van Hinte), Zus van mijn Zus (Peer Wittenbols), Tijd zal ons leren (Romana Vrede) en De stem van vingers (Said Reza Adib & Thomas Bellinck).

De jury, bestaande uit Maaike van Langen, Katja Herlemann en Christine Bais, meende dat POPpulisme de tekst was met de grootste internationale potentie. Ze geloven dat het stuk goede kansen heeft om opgenomen te worden in het repertoire van Duitse theaters.

POPpulisme had eerder al succes toen het opgevoerd werd door Het Filiaal Theatermakers, waarbij het de Gouden Krekel won voor meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie van het seizoen 22-23.