In de bloeiende wereld van het Nederlandse theater is het soms lastig een keuze te maken. In de afgelopen twee maanden zijn er wel 300 nieuwe voorstellingen in première gegaan. Vraag je je af welke voorstellingen je niet mag missen? Onze recensenten lichten hier vijf voorstellingen uit die je zeker moet zien.

First Man van Sadettin Kırmızıyüz

Nilüfer Öder: ‘In First Man wordt de invloed van het extreemrechtse politieke klimaat op een vader en zijn zoon pijnlijk duidelijk. Het stuk verkent de liefdevolle, doch wanhopige pogingen van een vader om zijn zoon te beschermen tegen een harde werkelijkheid die te belastend is voor jonge schouders. Het feit dat hij Kırmızıyüz heet, zorgt in Nederland voor een heel andere ervaring dan zonder migratieachtergrond. Het stuk biedt geen pasklare antwoorden, maar is een schreeuw om verbinding in een tijdperk van chaos en wantrouwen, van uitsluiting en opkomend fascisme.’

Op tournee tot en met 15 maart

Millennial I Vrede van Theater Oostpool, Hulst & Tarenskeen

Hein Janssen: ‘Deze voorstelling vermengt de grote hedendaagse conflicten (zoals Rusland-Oekraïne en Israël-Gaza) in het fictieve land Olvenië. Er worden heftige debatten gevoerd over medeplichtigheid aan genocide en de vraag of Nederland het defensiebudget moet verhogen. De vernieling van de UvA door activisten wordt ook aangekaart. De voorstelling kenmerkt zich door snelle, inhoudelijk diepgaande dialogen en enkele vervreemdende elementen. Georgina Verbaan schittert door haar snelle en nauwkeurige manier van acteren.’

Op tournee tot en met 21 december

Een stukje naar de mensen toe van Bureau Vergezicht

Nora de Bruine: ‘Deze voorstelling overtreft het vermogen van krantenkoppen en wetenschappelijke analyses om onze tijd te duiden. Met een reeks genuanceerde, ingewikkelde, soms hoopvolle en vaak humoristische anekdotes schetst het een beeld van de alomtegenwoordige eenzaamheid in onze samenleving. Het is een soort tijdcapsule die, mocht iemand over honderd jaar willen begrijpen hoe wij ons voelden, alle antwoorden biedt.’

Op tournee tot en met 1 december

Katwijk van Compagnie Red Yellow & Blue

Kester Freriks: ‘Met de ondertitel ‘Queer, burn-out en je moeder’ wordt meteen de kern van deze intrigerende tragedie weergegeven. Het stuk gaat over de moeilijke relatie tussen een moeder en haar dochter, vertolkt door Raymonde de Kuyper en Eline van Gils. De voorstelling bereikt emotionele hoogtepunten, bijvoorbeeld in de monoloog van de moeder, die elke nieuwe levensfase van haar dochter ook als een verlies van het verleden ziet. De complexiteit van de dochter, die zich tegen deze sentimenten verzet maar tegelijkertijd kwetsbaar is, wordt door Van Gils op aangrijpende wijze vertolkt.’

Op tournee tot en met 2 december

Hairspray van De Graaf & Cornelissen Entertainment

Hein Janssen: ‘Hairspray blinkt uit in de grote ensemble-nummers, waarbij ‘Welkom in de sixties’ een absoluut hoogtepunt is, inclusief een optreden dat doet denken aan The Supremes. Een ander hoogtepunt zijn de hoofdrollen. Nieuwkomer Tamar Floor zit vol energie en zet een sterke en overtuigende Tracy neer. Richard Groenendijk speelt de rol van moeder Edna met een ingetogen charme, waardoor hij alle clichés vermijdt en een liefhebbend personage neerzet dat zowel ontroerend als humoristisch is, met perfect getimede oneliners.’

Op tournee tot en met 31 mei

Zoek je meer aanraders? Voorstellingen die volgens onze recensenten bijzonder goed zijn of opvallen binnen hun genre of het oeuvre van de maker, krijgen op Theaterkrant een speciale vermelding. Als de recensies unaniem positief zijn, ontvangt de voorstelling de erkenning als Bejubeld. Voorstellingen met verdeelde meningen krijgen het label Omstreden.