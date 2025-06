Zangeres Emma Kok heeft onlangs op Instagram haar ervaringen gedeeld over de moeilijkheden die zij in haar jeugd heeft moeten doorstaan, waaronder regelmatig gepest worden. De 17-jarige artieste lijdt aan een chronische maagaandoening die maakt dat zij afhankelijk is van een medische sonde die op haar buik aangebracht is. Dit werd een reden van spot op school, iets wat diepe sporen bij Kok heeft achtergelaten, zoals uitgezonden door RTL Boulevard.