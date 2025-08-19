Simon van den Berg wint Proscenium-prijs 2025: Een kijkje achter de schermen!

Simon van den Berg geëerd met de Proscenium Achter-de-schermen-prijs

Als hoofdredacteur van Theaterkrant heeft Simon van den Berg dit jaar de eer ontvangen van de Proscenium-achter-de-schermen-prijs. Deze erkenning, toegekend door de Nederlandse Toneeljury, beloont zijn toewijding aan zowel de website als het tijdschrift van Theaterkrant, zijn rol als theatercriticus en zijn bijdrage aan het online platform Podiumkunst.net.

Elk jaar kiest de Nederlandse Toneeljury een persoon uit die een significante bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de podiumkunsten. Van den Berg is dit jaar de ontvanger van de prijs vanwege zijn veelzijdige inzet op verschillende fronten:

Van den Berg begon zijn carrière met het schrijven van uitgebreide toneelrecensies op Moose, een website die hij zelf had opgezet. Zijn talent werd opgemerkt door Het Parool, waar hij als toneelcriticus aan de slag ging. Toen Constant Meijers, destijds hoofdredacteur van het vakblad Theatermaker, hem benaderde voor het ontwikkelen van een gekoppelde website, bleek Van den Berg de perfecte kandidaat door zijn combinatie van technische en inhoudelijke expertise. Theaterkrant.nl trekt tegenwoordig een groot aantal lezers, zowel binnen als buiten de sector, en biedt recensies, nieuws en informatie over de gehele breedte van de podiumkunsten. Van den Berg streeft ernaar om een breed scala aan stemmen aan het woord te laten, onder meer door het aanbieden van een trainingsprogramma voor nieuwe theatercritici. Daarnaast heeft hij samen met een team van enthousiastelingen Podiumkunst.net opgezet, een platform waar onder meer archieven toegankelijk worden gemaakt voor zowel makers als publiek. Dit initiatief is van onschatbare waarde, zeker na het verdwijnen van het Theater Instituut Nederland (TIN). Verbinden, ontsluiten en doorgeven zijn de sleutelwoorden die Van den Bergs carrière typeren. Zijn inspanningen zijn van groot belang geweest voor de sector. Bovendien staat hij bekend als een toegankelijk en warm persoon met een onverzadigbare honger naar kennis.

De Nederlandse Toneeljury voor 2024-2025 bestaat uit een diverse groep professionals, waaronder Abdelkader Benali (voorzitter, schrijver en theatermaker), Dianne Zuidema (directeur DeLaMar), Marjorie Boston (programmeur De Schuur, Haarlem en directeur RIGHTABOUTNOW INC.), Han van Wieringen (toneelschrijver, vertaler en recensent), Tommie van Eck (voormalig directeur De Purmaryn, theaterprogrammeur en impresario), Patricia Lim (kostuumontwerper), Peter Hendrikx (directeur De Nieuwe Oost, Arnhem), Jelle van der Meulen (hoofd Programmering Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden) en Dana Kibbelaar (directeur Theaterfestival Boulevard, Den Bosch).

De plechtige uitreiking van de VSCD Toneelprijzen zal plaatsvinden tijdens het slotgala van het Nederlands Theater Festival in het Internationaal Theater Amsterdam op zondag 14 september 2025.

In de septembereditie van het Theaterkrant Magazine zal Van den Berg uitgebreid vertellen over zijn werkzaamheden en ervaringen binnen de theaterwereld.

