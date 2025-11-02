Nina van Tongeren verovert Charlotte Köhler Stipendium 2025: Ontdek haar unieke talent!

Uitreiking Charlotte Köhler Stipendium 2025 aan Nina van Tongeren

Nina van Tongeren, een talentvolle theaterauteur en dramaturg, ontvangt het Charlotte Köhler Stipendium van 2025, een stimuleringsprijs van 5000 euro voor literaire beloften. De feestelijke overhandiging vindt plaats op 20 november in het muziekpodium Splendor in Amsterdam.

Geboren in 1999, rondde Nina van Tongeren in 2022 haar studie af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Ze heeft zich sindsdien gevestigd als dramaturge bij jeugdtheater De Toneelmakerij. Van Tongeren verdient het stipendium met haar werk voor de voorstelling Koekoeksnest (Theater a/d Rijn, Theater Oostpool, Theater Sonnevanck), waarbij ze het delicate onderwerp van mentale gezondheid verkent door de dialogen tussen twee zussen die worstelen met de psychische gesteldheid van hun moeder.

De jury, bestaande uit Dean Bowen, Eva Gouda en Lucia van Heteren, heeft diepe waardering voor de wijze waarop Van Tongeren het ingewikkelde thema toegankelijk maakt voor jongeren. Zij noteren: ‘De tekst is niet alleen een toonbeeld van nauwkeurig vakmanschap, maar ook van sociale relevantie. Het onderwerp mentale gezondheid, vaak gehuld in stilte en stigma, wordt met scherpte en empathie blootgelegd in een helder en veelzijdig verhaal.’

Het Charlotte Köhler Stipendium is een jaarlijkse toelage bedoeld voor een schrijver of vertaler die in de afgelopen vijf jaar werken heeft gepubliceerd. Het stipendium wisselt elk jaar van literair genre: toneel (2025), literaire vertaling (2026), proza (2027) en poëzie (2028).

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post