Op 14 september, tijdens het Gala van het Nederlands Theater, presenteert het Nederlands Theater Festival zoals gebruikelijk een In Memoriam – een bescheiden fotopresentatie ter nagedachtenis aan de theaterprofessionals die sinds 15 september 2024 zijn overleden. Het festival roept de hulp in van onze lezers om deze herdenking zo compleet mogelijk te maken.

Ben je bekend met een overleden theatermedewerker – van technische staf tot acteurs, van productiemanagers tot regisseurs, van toneelschrijvers tot scenografen – wiens bijdrage en aanwezigheid onmisbaar waren voor de sector en die zeker herdacht moet worden?

Je kunt tot 1 september een e-mail sturen naar inmemoriam@tf.nl met de volgende informatie:

een korte toelichting

beroep of functie van de overledene

een digitale portretfoto (van hoge kwaliteit)

geboorte- en sterfdatum

Het festival verzekert dat zij hun best zullen doen om de geliefde overledenen een plaats te geven in het In Memoriam, of zij nu op het podium stonden of achter de schermen werkten.