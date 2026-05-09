De bekende choreograaf Denden Karadeniz heeft de Charlotte Köhler Cultuurfonds Talentprijs ontvangen in de categorie Theater. De prijs, bestaande uit een bedrag van twintigduizend euro, werd hem overhandigd in het culturele centrum De Nieuwe Liefde te Amsterdam.

Geboren in Alkmaar in 1990, begon Karadeniz zijn carrière in de battle scene en leerde dansen op de straat. Zijn carrière kenmerkt zich door een vloeiende overgang tussen diverse werelden. Na zijn opleiding aan het Arts & Entertainment College (ROC) danste hij bij verschillende dansgroepen zoals ISH, Kalpanarts, Backbone en Isabelle Beernaert.

Als choreograaf heeft hij gewerkt voor televisieproducties en diverse kledingmerken. Daarnaast geeft hij dansles aan verschillende dansacademies. In 2019 richtte hij zijn eigen dansgezelschap op, Zero Dance Theatre, waarmee hij succesvolle voorstellingen heeft geproduceerd zoals Past, Present, Zero (2022) en Oasis (2024).

Zijn unieke dansstijl ‘Zero’, een mengvorm van hiphop en contemporary, heeft indruk gemaakt op de jury van de Talentprijs Charlotte Köhler: ‘Karadeniz toont een zeldzame vastberadenheid in zijn carrière. Bij elk nieuw project leert hij nieuwe vaardigheden, van scenografie tot het werken met grote groepen dansers en van acrobatiek tot samenwerken met Capella Amsterdam. Met zijn achtergrond in de battle scene, ervaring op televisie, liefde voor theater en unieke vloerwerktechniek, is hij een uitmuntende keuze voor deze prijs.’

Karadeniz vertelt dat hij door zijn brede kijk en ervaringen een unieke dansstijl heeft ontwikkeld. ‘Mijn vloerwerk is bekend, maar de kracht van mijn choreografieën ligt ook in de interactie met de muziek, die ik bij voorkeur live uitgevoerd zie, en de combinatie van verschillende dansstijlen en dansers waarmee ik thematische lagen opbouw.’

In zijn dansgroep zoekt Karadeniz naar vakmanschap, sterke fysieke vaardigheden en een goede mix van persoonlijkheden. ‘Ik wil verhalen vertellen via dans, dat is van jongs af aan mijn meest krachtige medium geweest. Maar het inzetten van dansers die te veel op mij lijken werkt maar kortstondig. Het is essentieel om diversiteit in persoonlijkheden te hebben, net zoals bij koken verschillende ingrediënten nodig zijn om een smakelijk gerecht te bereiden. Ik vraag moed van mijn dansers; de thema’s in de voorstellingen mogen universeel zijn, maar het persoonlijke element moet resoneren.’

Het publiek van zijn jonge gezelschap varieert van jong tot oud. ‘We trekken veel jongeren, maar ook ouderen komen graag naar onze voorstellingen. De muziek is vaak een eerste trekpleister, maar ze komen altijd terug.’

Karadeniz is ‘verrast en ontzettend blij’ met de prijs. ‘Toen het Cultuurfonds belde, dacht ik eerst dat we iets hadden nagelaten bij een subsidieaanvraag, maar gelukkig was het goed nieuws.’ Hij wil het prijzengeld gebruiken voor zijn verdere ontwikkeling. ‘De erkenning vanuit de sector is wat dit extra speciaal maakt. Ik geloof in de juiste timing en hoewel ik dicht bij mijn kern kom als maker, ben ik nog lang niet uitgeleerd. Deze prijs komt dus op een perfect moment.’

De Cultuurfonds Talentprijs Charlotte Köhler is bedoeld voor jonge kunstenaars in de disciplines theater en beeldende kunst die durven te onderzoeken en te experimenteren, en zo iets nieuws toevoegen aan de wereld. Afra Eisma ontving de prijs in de categorie Beeldende Kunst.

De prijs is mogelijk gemaakt door de nalatenschap van Charlotte Köhler (1892–1977), een voordrachtskunstenaar en actrice van bescheiden afkomst die het aandurfde haar talent te volgen. Zij liet een deel van haar vermogen na aan het Cultuurfonds om jonge kunstenaars te ondersteunen in hun vrijheid om te experimenteren en te innoveren.

Sinds 1988 worden jaarlijks prijzen uitgereikt aan jonge, talentvolle kunstenaars uit haar naam. Eerder ontvingen onder anderen Dries Verhoeven en Dalton Jansen deze onderscheiding in de categorie Theater.