Regieprijs Jaarlijks Doorgeefevent: Eerbetoon aan Topregisseurs!

Een Nieuwe Fase voor de Regieprijs

Het Nederlands Theater Festival kondigde vandaag aan dat de Regieprijs voortaan jaarlijks wordt uitgereikt aan ervaren regisseurs met een indrukwekkend en uitgebreid oeuvre. Deze prijs wordt gecombineerd met de jaarlijks uitgereikte Erik Vos Prijs voor regisseurs halverwege hun carrière.

De Regieprijs, die traditioneel wordt overhandigd tijdens het Gala van het Nederlands Theater, werd voorheen door de Nederlandse Toneeljury toegekend aan een regisseur uit een groep van tien of elf genomineerde voorstellingen. “De Regieprijs was een extra blijk van waardering bovenop de nominatie zelf,” zegt Tobias Kokkelmans, directeur van het festival. Hij gelooft echter dat de vorige opzet van de prijs te beperkend was. “Regie omvat een veel breder scala aan genres dan alleen teksttheater en gerelateerde vormen. De opzet van de Regieprijs sloot andere genres uit van deelname.”

Vanaf de volgende editie van het festival in september krijgt de Regieprijs een nieuwe invulling als een jaarlijkse wisselprijs zonder beperkingen qua genre, bedoeld voor invloedrijke en ervaren regisseurs. De winnaar ontvangt een verguld regieboek en draagt dit na een jaar over aan een andere regisseur, die wordt gekozen door de huidige houder. De focus van de prijs verschuift zo van competitie naar waardering, continuïteit en overdracht tussen regisseurs. In september zal Elien van den Hoek, winnaar van de Regieprijs 2025, de prijs als eerste doorgeven.

Veranderingen in de Erik Vos Prijs

De Erik Vos Prijs werd in 1997 opgericht ter ere van het afscheid van Erik Vos als artistiek leider van Toneelgroep De Appel. Deze prijs richt zich op uitzonderlijke regisseurs die zich in het midden van hun carrière bevinden. Voorheen werd deze elke twee jaar uitgereikt, maar vanaf nu gebeurt dit jaarlijks. De winnaar wordt gekozen door een professionele jury en ontvangt een geldbedrag van 5000 euro, gesponsord door de VandenEnde Foundation.

De Avond van de Regie

Beide regieprijzen worden uitgereikt tijdens De Avond van de Regie, een nieuw jaarlijks evenement binnen het Nederlands Theater Festival dat het regisseursvak in al zijn facetten belicht. Tijdens dit evenement zullen regisseurs van verschillende generaties discussiëren over veranderingen, uitdagingen en de toekomst van het vak.

Met deze vernieuwingen wil het Nederlands Theater Festival meer aandacht besteden aan belangrijke ontwikkelingen binnen het regisseursvak. “De rol van regisseur is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Was er in Nederland vroeger sprake van een duidelijk gedefinieerd regietheater, tegenwoordig zien we een veelzijdige makerscultuur waarin artistieke initiatieven en verantwoordelijkheden nieuwe vormen aannemen. Ook het leiderschap binnen het vak verandert. Hoe verhouden de visies en methodes van verschillende generaties regisseurs zich tot elkaar?” legt het festival uit.

Beoordeel dit post