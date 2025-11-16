Vanaf september 2026 reikt het Nederlands Theater Festival jaarlijks de nieuwe Muziektheaterprijs uit. Deze prijs wordt toegekend aan de meest uitmuntende producties op het gebied van muziek en theater.

Een onafhankelijke jury, samengesteld uit theatermakers, dramaturgen, en journalisten, zal elk jaar originele, live uitgevoerde producties beoordelen die hun première beleven tussen 1 mei en 30 april in het Nederlandse taalgebied. De beoordelingscriteria omvatten emotionele impact, originaliteit, en de samenhang tussen de artistieke disciplines.

Elke vorm van muziektheater kan genomineerd worden, van musicals en opera’s tot operettes, theatrale concerten, hedendaags muziektheater, revues en meer. De prijs staat open voor zowel grote zaal producties als intiemere vlakkevloervoorstellingen en locatietheater. Heropvoeringen of remakes zijn echter uitgesloten van nominatie.

De allereerste uitreiking van de Muziektheaterprijs vindt plaats tijdens het Gala van het Nederlands Theater in september 2026, wat tevens de jaarlijkse afsluiting van het festival markeert. Voor het eerste jaar wordt de jury voorgezeten door Jörgen Tjon A Fong en richt zich op producties die in première zijn gegaan tussen 1 november 2025 en 1 mei 2026.

In juni 2026 worden drie of vier nominaties aangekondigd. Het plan is om de genomineerde voorstellingen op te nemen in het programma van het Nederlands Theater Festival. De jury kiest uit deze nominaties vervolgens welke voorstelling zij als ‘meest indrukwekkend’ erkennen.

Dit nieuwe initiatief is onderdeel van een breder beleid van het Nederlands Theater Festival onder artistieke leiding van Tobias Kokkelmans, die streeft naar een evenwichtige viering van alle theaterdisciplines. Vorig jaar introduceerde het festival ook de Ontwerpersprijs voor scenografen, die voor de eerste keer werd gewonnen door het ontwerpteam achter Dans Dans Revolutie van Lisa Weeda en BrotherTill. Daarnaast heeft cabaret sinds enkele jaren ook een vaste plek gekregen binnen het festival met de jaarlijkse Cabaret Collectie.

Het idee voor de Muziektheaterprijs is ontstaan uit een samenwerking tussen het Nederlands Theater Festival en Ulrike Buerger-Bruijs, voormalig directeur van MusicalMakers. De financiering van de prijs voor de komende jaren wordt verzorgd door de VandenEnde Foundation.