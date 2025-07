Bonnie St. Claire in de problemen: Schokkend nieuws treft zangeres!

Bonnie St. Claire heeft tijdens een evenement een ribblessure opgelopen (bekijk de video). Dit nieuws werd door de zangeres zelf gedeeld op Instagram, na eerdere verslaggeving door De Telegraaf.

De zangeres vertelt dat ze een paar weken terug na een optreden te enthousiast omhelsd werd door de dj, wat resulteerde in een gekneusde rib.

“Gelukkig is de pijn nu veel minder en voel ik me over het algemeen goed en vol energie”, verklaart de 75-jarige zangeres. “Dit weekend ga ik ook weer optreden.”

De Telegraaf meldde vrijdag dat Gerard Joling onlangs Bonnie en Hans Klok bij hem thuis had uitgenodigd, omdat ze alle drie kortgeleden met gezondheidsproblemen te maken hadden.

1:35 Pijnlijke zweepslag voor Gerard Joling

Gerard zou een zweepslag hebben opgelopen tijdens het filmen van een video (zie bovenstaande video) en Hans liep een verwonding op tijdens een optreden met een sabel (zie onderstaande video). “We waren inderdaad alle drie een beetje aan de sukkel en ik hoop dat Gerard & Hans ook snel herstellen”, vertelt de zangeres.