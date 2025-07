Gisterenmiddag heeft Hans Klok, de bekende illusionist, een verwonding opgelopen tijdens een zwaardact. Tijdens deze act werd hij door een zwaard in zijn bovenarm gestoken. Na de show is hij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De ongelukkige gebeurtenis gebeurde in een circustent op het Scheveningse strand. Hier verzorgde de 56-jarige Klok zijn zomervoorstelling Hans Klok and Friends 2025, een mix van illusies, acrobatiek, comedy en traditionele circusnummers.

De verwonding vond plaats tijdens de fameuze Moretti Box-act. Bij deze act wordt Klok vastgebonden in een kartonnen doos, waarna toeschouwers om de beurt sabels door de doos steken. Volgens zijn manager, die met Omroep West sprak, ging er een zwaard ‘dwars door zijn arm’. Ondanks de verwonding, die achter de coulissen snel werd verbonden, was Klok in staat om de voorstelling af te maken. Aan het einde van de show stond er een ambulance gereed om hem naar het ziekenhuis te brengen.

De verwonding is inmiddels gehecht en Klok herstelt voorspoedig. Zijn manager meldde dat het een geluk was dat er geen zenuwen, spieren of aderen beschadigd zijn. De shows van woensdag zijn geannuleerd, maar vanaf donderdag treedt Klok weer op in de circustent te Scheveningen, waar hij tot en met 31 juli twee keer per dag zal optreden.