Laus Steenbeeke heeft voor zijn verdiensten in de acteerwereld de Cultuurprijs Overijssel 2026 in ontvangst mogen nemen. Deze onthulling vond plaats afgelopen week. De prijs omvat een bedrag van tienduizend euro en een kunstwerk, beide vrij te besteden.

Deze onderscheiding wordt toegekend aan individuen, groepen of organisaties die een significante bijdrage hebben geleverd aan de kunst- en cultuursector in of ten behoeve van de provincie Overijssel.

Sinds zijn afstuderen aan de Amsterdamse toneelschool in 1983 heeft Laus Steenbeeke in meer dan zestig theaterproducties gespeeld, waaronder bij Het Zuidelijk Toneel, Toneelgroep Theater en het Ro Theater. Zijn vertolking van de roodsnaveltok Zazu in The Lion King leverde hem in 2004 een Musical Award op. Steenbeeke is ook bekend van televisieseries zoals Flodder en Het Klokhuis.

Geboren in Borne, een stad in Twente, woonde Steenbeeke bijna 45 jaar in Amsterdam en het Gooi voordat hij in 2022 terugkeerde naar Twente. De afgelopen jaren heeft hij veel gewerkt in regionale producties in het oosten, zoals Hanna van Hendrik, Van katoen en water, De vergeten Twentse lente, De militaire passie en Door het stof. Momenteel is hij op tournee met de tragikomische voorstelling Mist van Bosmadia Entertainment, die zich richt op Alzheimer en andere dementievormen. Deze voorstelling zal nog tot en met 12 mei door het land reizen.

Steenbeeke zal de prijs op 21 september ontvangen in Theater de Spiegel in Zwolle.