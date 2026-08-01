Miljoenen Euro’s en Decennium Geduld: Perpetual Next’s Pad naar Top in Strategische Grondstoffen

In samenwerking met Momentum Global Ventures – Waar veel investeerders streven naar snelle winsten, heeft Perpetual Next een andere route gekozen. Met honderden miljoenen aan ‘geduldig kapitaal’ en een visie die al een decennium standhoudt, richt het groeibedrijf nu zijn pijlen op het opzetten van fabrieken in landen als Nederland, Estland, Polen en de Verenigde Staten.

Al jaren geleden zag Perpetual Next het strategische voordeel van het bezitten van duurzame, eigen grondstoffen. Nu erkent ook Europa de urgentie hiervan. ‘De tijden zijn veranderd. Biomethaan en biomethanol waren ooit leuk om te hebben, maar zijn nu essentieel voor onze onafhankelijkheid,’ merkt de wereld op.

Rene Buwalda, CEO van deze producent van duurzame grondstoffen, ervaart in gesprekken met experts en tijdens chemiesector bijeenkomsten dat de discussies nu veel urgenter zijn dan voorheen.

‘Bedrijfsvertegenwoordigers zeggen bijvoorbeeld: “We moeten lokale alternatieven hebben voor geïmporteerde fossiele grondstoffen, anders hebben we geen methanol uit onze reststromen, geen kunststof en dus geen producten,”’ legt Buwalda uit. Deze geopolitieke urgentie verandert de dynamiek van de discussie die hij al jaren voert: afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen zoals olie en gas is om veel redenen riskant.

Het gebruik van lokale organische reststromen voor de productie van biomethanol en biomethaan (groen gas) heeft, los van de huidige focus op strategische veerkracht, een duidelijke logica voor de lange termijn, voegt Jurre Hijman, chief commercial officer, toe: ‘In de balans tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid worden de voordelen van onze producten steeds duidelijker.’

Grondstoffen voor een veerkrachtige en duurzame industrie

Perpetual Next realiseert zijn ambities door zes grootschalige industriële projecten. In Delfzijl en Moerdijk bijvoorbeeld, bouwt het bedrijf faciliteiten die naar verwachting jaarlijks zo’n 220.000 ton biomethanol zullen produceren.

Een ander belangrijk project is Eemsgas, een joint venture met Gasunie in Delfzijl, gericht op het omzetten van organische afval- en reststromen naar groen gas, met een jaarlijkse productie van 18 miljoen kubieke meter.

Ook internationaal is het bedrijf actief. In Estland wordt de Baltania-fabriek ontwikkeld, die eveneens 220.000 ton biomethanol per jaar zal produceren, terwijl ontwikkelteams in de Verenigde Staten en Polen werken aan het uitrollen van productietechnologieën.

Een schaalbare blauwdruk voor fabrieken

Perpetual Next heeft bewust een gestandaardiseerd, gepatenteerd en schaalbaar concept ontwikkeld voor zijn fabrieken. ‘We hebben de kracht van ons bedrijf gebundeld in een blauwdruk om fabrieken gemakkelijk op verschillende locaties te kunnen opzetten’, zegt CEO Buwalda. ‘Elke biomethanolfabriek is ontworpen voor een capaciteit van 220.000 ton per jaar en we werken consequent met dezelfde partners voor de belangrijkste componenten.’

Dankzij deze standaardisatie kan Perpetual Next snel opschalen en een groot aantal assets wereldwijd beheren.

Projecten in Delfzijl en Moerdijk bevinden zich in verschillende stadia van uitvoering. Voor de biomethaanfabriek van Eemsgas wordt binnenkort een finale investeringsbeslissing verwacht. De grootschalige biomethanolfaciliteit in Delfzijl zou tegen 2027 kunnen beginnen met bouwen en tegen 2029 of 2030 volledig operationeel moeten zijn.

Perpetual Next ondervindt echter ook hindernissen zoals het stikstofprobleem: ‘Het vergunningssysteem in Nederland is momenteel erg ingewikkeld. Zodra je een graafmachine wilt bestellen, loop je al tegen stikstofnormen aan. Een politieke doorbraak in deze kwestie is dus dringend nodig’, zegt Buwalda.

Industriële innovatie in Nederland: voordelen en nadelen

In projecten zoals Eemsgas speelt de publiek-private financieringsstructuur een belangrijke rol. Aan de ene kant ontving de joint venture een DEI+-subsidie van 30 miljoen euro voor de bouw van de groengasfabriek in Delfzijl, terwijl de SDE++-regeling voor vijftien jaar exploitatieondersteuning tot 150 miljoen euro biedt. Aan de private kant speelt Momentum Global Ventures, als grootaandeelhouder van Perpetual Next, een cruciale rol door aanzienlijk bij te dragen aan de totale investering.

Bestuurder Hijman benadrukt dat Nederland zich wereldwijd onderscheidt met regelingen zoals SDE++: ‘De overheid geeft hiermee een signaal dat gunstig afstraalt op de private sector, waardoor vertrouwen ontstaat dat dit type projecten gerealiseerd kan worden.’

Desondanks zijn Buwalda en Hijman niet onverdeeld positief over het algemene investeringsklimaat in Nederland. Hoewel Nederland sterk is in het initiëren van innovaties, schiet het vaak tekort in de opschaling. ‘We hebben een robuuste kennisinfrastructuur, maar die kennis wordt vaak wereldwijd verspreid wanneer het aankomt op het uitbouwen van innovaties’, zegt Buwalda. Hij sluit niet uit dat Perpetual Next zijn eerste grote biomethanolfabriek buiten Nederland start, afhankelijk van het tempo van vergunnings- en uitvoeringstrajecten.

Hijman heeft de indruk dat Nederland soms moeite heeft met het succes van innovatieve bedrijven. ‘Er is een kloof tussen de aanvangsfase, die iedereen aantrekkelijk vindt, en het moment waarop een bedrijf serieus begint te concurreren. Dan wordt het geen ‘knuffelclub’ meer’.

Vier sectoren en een internationale afzetmarkt

Perpetual Next richt zich op vier specifieke sectoren voor zijn hoofdproducten: de chemie, de maritieme sector, het wegtransport en de luchtvaart. Dit zijn internationaal georiënteerde markten waarin biomethanol verschillende toepassingen kan hebben. In de chemische sector dient het als basis voor onder andere kunststoffen, terwijl het in de andere sectoren als brandstof kan worden gebruikt, zoals SAF voor de luchtvaart.

De internationale scheepvaartsector toont momenteel de meeste interesse. Om deze markt te ontsluiten, heeft Perpetual Next een overeenkomst gesloten met Clarkson, een van de wereldleidende scheepsmakelaars. Het doel van deze samenwerking is om de afzet naar de maritieme industrie te stroomlijnen.

Perpetual Next kiest er bewust voor om niet te starten met exclusieve langetermijncontracten, maar om flexibiliteit in de markt te behouden door samenwerking met makelaars. Hijman: ‘Het mooie is dat we commodities leveren waar altijd behoefte aan is. Dat maakt onze propositie, ongeacht de geopolitieke context, altijd relevant.’

Concurrerende prijs

Wat betreft de prijsstelling is biomethanol duurder dan fossiele (grijze) methanol. Dat is logisch, legt Hijman uit, gelet op de extra voorbehandelingsstappen die nodig zijn. Van belang is echter om een breder kostenplaatje in het oog te houden: ‘Je moet je afvragen welke strategische kosten je maakt, als je afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen.’

De producten van Perpetual Next zijn sowieso concurrerend vergeleken met andere biobased producten en acceptabel voor markten die moeten verduurzamen, aldus Hijman.

Geduld als investeringsstrategie

Impactinvesteerder Momentum Global Ventures, met een meerderheidsbelang via haar dochtermaatschappijen, heeft de afgelopen jaren circa 200 miljoen euro aan Series B-kapitaal toegewezen voor de verdere groei van Perpetual Next – waarvan 70 miljoen euro in 2025 en 2026.

Dit type geduldig kapitaal is zeldzaam en van cruciaal belang voor trajecten met een lange investeringshorizon. ‘Je hebt een achterban nodig die geduld heeft en goed om kan gaan met onzekerheid in de externe omgeving’, stelt Buwalda.

Een consequente visie is essentieel. Perpetual Next heeft vanaf het begin geloofd in het vervangen van fossiele brandstoffen door biomethaan en biomethanol, zonder zich te laten leiden door kortetermijndenken. Buwalda: ‘Strategische autonomie is nu een groot thema, terwijl wij daar al meer dan tien jaar mee bezig zijn.’

Meeveranderen als leider en tegelijk jezelf blijven

Het opbouwen van een nieuwe industrie verschilt fundamenteel van werken in een gevestigde sector. ‘Dit vereist creativiteit, standvastigheid en het vermogen om onconventioneel te denken’, zegt Buwalda. Ondernemen is voor hem een constante passie om een groter doel te bereiken, ongeacht de tegenstand.

Dit vereist ook een aanpasbaar leiderschapsstijl, volgens Hijman. Deze moet evolueren met de verschillende groeistadia van een bedrijf, van startup naar scaleup en uiteindelijk een industriële multinational: ‘Ondernemen betekent ook jezelf steeds opnieuw uitvinden om niet de bottleneck van je eigen organisatie te worden.’

De rol van een ondernemer en leider verandert in dit proces, maar het is cruciaal om trouw te blijven aan jezelf. Of zoals Buwalda het stelt: ‘Jurre en ik zijn leiders vanaf dag één, maar steeds in een ander jasje.’

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