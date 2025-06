In het academische jaar 2024-25 heeft Nederland een toename gezien in het aantal internationale studenten die een diploma behalen, met een totaal van 131.000. Dit is een groei van 3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, de laagste groei in een decennium, volgens de jaarlijkse studie Inkomende diplomamobiliteit in het Nederlandse hbo en wo 2024-25 van Nuffic.

Het aantal nieuwe aanmeldingen van internationale studenten laat eveneens een stagnatie zien, met een totaal van 51.796. Dit representeert een minimale stijging van 0,4 procent vergeleken met het vorige jaar, en is de kleinste toename sinds het studiejaar 2007-08.

Groeiende en dalende inschrijvingen

Er is een toename in het aantal nieuwe internationale inschrijvingen bij de wo-masters (een stijging van 1.793 ten opzichte van vorig jaar) en de hbo-masters (een stijging van 192). Echter, bij de bacheloropleidingen is een daling waarneembaar. Bij hbo-bachelors is er een afname van 723 internationale studenten en bij wo-bachelors een daling van 1.060.

“Deze trend is significant omdat het uiteindelijk invloed heeft op de totale populatie van internationale studenten,” merkt Nuffic-onderzoeker Jonatan Weenink op.

Eerdere studies in Nederland

Voor het eerst heeft Nuffic onderzocht hoeveel internationale masterstudenten eerder in Nederland hebben gestudeerd. Bij de wo-masters is dit 43 procent.

“Een vermindering van nieuwe internationale bachelorstudenten kan dus op termijn leiden tot een daling in de inschrijvingen voor masteropleidingen,” aldus Weenink.

Meest populaire wo-bachelor

Van de verscheidene opleidingstypes blijft de wo-bachelor de meest gekozen optie onder internationale studenten, met bijna 57.000 inschrijvingen. De wo-master (35.381) en de hbo-bachelor (34.364) zijn ongeveer van gelijke grootte, gevolgd door 4.268 internationale studenten in hbo-masteropleidingen.

Toenemende internationale inschrijvingen

Bepaalde opleidingen en instellingen ervaren nog steeds een aanzienlijke toename in internationale inschrijvingen. Bijvoorbeeld, de universitaire richting techniek ziet een stijging van 20 procent, terwijl er in het hbo een daling is bij techniekopleidingen. De TU Eindhoven en TU Delft zien de grootste groei, respectievelijk 24 procent en 21 procent. “Gegeven de tekorten in technische beroepen op de arbeidsmarkt, is dit een positief signaal voor de toekomst van de economie,” zegt Weenink.

Studenten uit de EER

Ongeveer driekwart (72,3 procent) van alle internationale studenten in Nederland zijn afkomstig uit de Europese Economische Ruimte (EER). Dit percentage is over de jaren heen stabiel gebleven. Er is echter een lichte afname van 0,7 procent in het aantal nieuwe inschrijvingen uit de EER, terwijl de inschrijvingen van buiten de EER met 3 procent zijn gestegen.

De herinvoering van de basisbeurs heeft niet geleid tot de verwachte toename van EER-studenten (die onder bepaalde voorwaarden recht hebben op deze beurs). Duitsland blijft de grootste leverancier van studenten met bijna 20.000 inschrijvingen, maar voor het eerst sinds 2008 is het totaal aantal Duitse studenten net onder dit aantal gezakt. “Het aantal nieuwe Duitse studenten op hbo en universiteiten is het laagst in tien jaar,” voegt Weenink toe.