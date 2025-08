Monteurs Ontdekken 1000 Jaar Oude Pre-Inca Mummie in Lima: Historische Vondst

Ontdekking van een Pre-Inca Mummie in Lima

Bij het graven van sleuven voor de uitbreiding van het netwerk van aardgasleidingen in de hoofdstad van Peru, hebben nutsarbeiders een pre-Inca mummie ontdekt die ongeveer 1000 jaar oud is, slechts 50 centimeter onder het oppervlak.

De mummie was onopgemerkt gebleven ondanks de stedelijke ontwikkeling in een wijk van Lima waar voormalige landbouwgronden in de afgelopen decennia zijn omgevormd tot volksbuurten.

Jose Aliaga, een archeoloog werkzaam bij nutsbedrijf Cálidda, meldde woensdag dat de opgegraven mummie, die in een zittende houding werd gevonden en omhuld met een bundel, nog steeds donkerbruin haar heeft.

“We hebben resten en aanwijzingen gevonden die duiden op een pre-Hispaanse begrafenis,” aldus Aliaga. Hij vertelde dat de arbeiders de vondst vorige week deden.

De rijke geschiedenis van Lima

Lima, gelegen in een vallei die wordt geïrrigeerd door drie rivieren vanuit de Andes, was duizenden jaren voor de komst van de Spanjaarden in 1535 al een thuis voor menselijke beschavingen.

De stad, nu met 10 miljoen inwoners, herbergt meer dan 400 archeologische sites, waarvan de meeste verweven zijn met het huidige stedelijk weefsel.

“Het is heel gewoon om archeologische resten aan de Peruaanse kust te vinden, inclusief Lima. Voornamelijk gaat het om funeraire elementen: tombes, begrafenissen en daaronder mummieachtige individuen,” zei Pieter Van Dalen, decaan van het College van Archeologen van Peru.

Van Dalen, die niet bij de ontdekking betrokken was, zei dat mummies aan de Peruaanse kust gewoonlijk natuurlijk gemummificeerd worden gevonden, meestal in woestijngebieden, waar de huid uitdroogt door de zomerhitte.

Hij legde uit dat andere opgegraven resten aangetroffen zijn die door culturele redenen gemummificeerd waren en gewoonlijk ontdekt worden in een zittende positie met hun handen voor hun gezicht.

Jesús Bahamonde, directeur van het archeologische monitoringplan van grootstedelijk Lima bij Cálidda, zei dat de mummie die vorige week werd gevonden, waarschijnlijk toebehoorde aan een samenleving van vissers van de Chancay-cultuur, die bloeide tussen 1000 en 1470 na Christus.

