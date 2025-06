Afgelopen weekend hebben tien eerstejaars van de studentenvereniging Vindicat brandwonden van de eerste graad opgelopen in hun gezicht. Er zijn berichten in Noordelijke media over mogelijke brandmerken, maar de vereniging heeft bevestigd dat er nog intern onderzoek gedaan moet worden om dit vast te stellen, zo bericht de NOS.

De betrokken studenten waren op een uitstapje dat georganiseerd was door het dispuut TYR, zonder betrokkenheid van de vereniging zelf. Wibe Kaak, de voorzitter van Vindicat, benadrukte dat alle leden en disputen zich te allen tijde moeten houden aan de gedragsregels, ook buiten de eigen verenigingsmuren. “Het is zeer betreurenswaardig dat dit niet is nageleefd. Echter, het is positief dat TYR dit zelf naar buiten heeft gebracht,” aldus Kaak.

Reactie van autoriteiten

De gebeurtenis is inmiddels gemeld bij de gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Aan de studenten die brandwonden hebben opgelopen is geadviseerd om ook aangifte te doen bij de politie. Een vertegenwoordiger van de universiteit heeft aangegeven dat het universiteitsbestuur correct heeft gehandeld door direct volgens de gedragscode te reageren. Burgemeester Van ’t Veld van Groningen zou het afschuwelijk vinden als de studenten daadwerkelijk zijn gebrandmerkt. Indien dit het geval blijkt, verwacht hij dat er passende maatregelen genomen zullen worden tegen de verantwoordelijken.