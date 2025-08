Ontroerend eerbetoon: Nederland rouwt om culinaire held Jonnie Boer

De familie van de onlangs overleden topkok Jonnie Boer heeft op Curaçao en Bonaire eerbetoon gegeven aan zijn leven en nalatenschap. In een interview met Shownieuws delen zij hun ervaringen over de herdenkingen en hoe ze momenteel hun leven leiden (bekijk de video).

Jonnie overleed op Bonaire terwijl hij daar met zijn gezin was. Thérèse, zijn echtgenote, vond enige troost in het feit dat ze nog op het eiland waren. Dit gaf hen de gelegenheid om enkele dagen buiten de schijnwerpers te blijven voordat media-aandacht onvermijdelijk werd. “Het was erg heftig,” vertelde Thérèse in de talkshow Eva. Ze konden Jonnie ‘mee naar huis nemen’ na deze korte periode van relatieve rust.

4:04 Kok Jonnie Boer overleden

In mei werd Jonnie naar zijn laatste rustplaats in Zwolle gebracht vanuit zijn driesterrenrestaurant De Librije. De uitvaart vond plaats in kleine kring en Jonnies kist, die opvallend beschilderd was, werd op een motor met zijspan vervoerd.

De dag voor de begrafenis hadden reeds honderden genodigden afscheid genomen. Zij liepen door het restaurant langs zijn kist. Als laatsten namen zijn vrouw Thérèse en hun kinderen Jimmie en Isabelle afscheid. Verschillende bloemstukken en boeketten, waaronder die van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, sierden de omgeving.

De Librije is sinds 2004 in het bezit van drie Michelinsterren en is momenteel het enige restaurant in Nederland met deze hoge classificatie.