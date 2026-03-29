James Webb Telescoop legt spectaculaire beelden vast: Ster in doodsstrijd gefotografeerd!

De James Webb Telescoop Legt Verbluffende Beelden Vast

Onlangs heeft de James Webb Telescoop een verbazingwekkende foto gemaakt van een ster in de buitenruimte.

In de meest recente beelden, vastgelegd door de James Webb Telescoop, is een nevel zichtbaar die een stervende ster omringt.

De James Webb Ruimtetelescoop is een krachtige infraroodtelescoop die elke fase in de geschiedenis van ons universum bestudeert, van de eerste lichtende gloeden na de Oerknal tot de vorming van zonnestelsels die leven op planeten kunnen ondersteunen.

Deze ruimtetelescoop werd gelanceerd op 25 december 2021 en bevindt zich in een baan om de zon op een afstand van één miljoen mijl van de aarde, aldus NASA.

Volgens NASA werd de nevel voor het eerst vastgelegd door de inmiddels buiten gebruik gestelde Spitzer Space Telescope meer dan een decennium geleden.

De James Webb Ruimtetelescoop biedt een gedetailleerder zicht op de unieke hersenachtige verschijning van de nevel.

Beide afbeeldingen tonen duidelijke betoverende patronen van heldere kleuren binnen de nevel.

“De nevel lijkt duidelijke regio’s te hebben die verschillende fasen van zijn evolutie vastleggen — een buitenste schil van gas dat eerst werd uitgestoten en voornamelijk uit waterstof bestaat, en een binnenste wolk met meer structuur die een mix van verschillende gassen bevat,” aldus een verklaring van NASA.

Hoewel er nog veel te ontdekken valt over deze nevel, zijn deskundigen ervan overtuigd dat het wordt gecreëerd door een ster die bijna aan het einde van zijn brandstofverbrandende leven is.

Volgens deskundigen kan de ster, afhankelijk van de massa die nog moet worden bepaald, exploderen als een supernova als deze massief genoeg is.

Wetenschappers zullen dit fenomeen blijven monitoren met ’s werelds vooraanstaande ruimteobservatorium, dat ongerepte details levert.

