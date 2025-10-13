Nieuwe Beelden van Vlindervormige Nevel: Doorbraak door James Webb Telescoop

Wetenschappers melden dat de James Webb Space Telescope een ongekende blik heeft geworpen op een vlindervormige nevel, waarbij materie rondom een stervende ster is onthuld.

De internationale ruimtegemeenschap, bestaande uit NASA, het Europese Ruimteagentschap en de Canadese Ruimtevaartorganisatie, onthulde woensdag nieuwe beelden die complexe structuren in het hart van NGC 6302 tonen. Deze nevel bevindt zich ongeveer 3.400 lichtjaar van de aarde in het sterrenbeeld Schorpioen.

De uitgebreide regio van gassen en stof was eerder onderzocht door NASA’s Hubble Space Telescope, maar volgens wetenschappers biedt Webb’s hoogwaardige beeldmateriaal het duidelijkste beeld tot nu toe van de complexe lagen.

Planetaire nevels ontstaan wanneer reuzensterren hun brandstof hebben verbruikt en hun buitenste lagen afstoten, waarbij een hete kern achterblijft die het omringende gas en stof verlicht.

Een dichte band van stof fungeert als het ‘lichaam’ van de vlinder, en vormt een donutvormige figuur die licht blokkeert en de nevel zijn ongewone vorm geeft.

“Planetaire nevels behoren tot de mooiste en meest ongrijpbare objecten in de kosmische dierentuin,” zei de ESA.

“Deze nevels ontstaan wanneer sterren met een massa tussen ongeveer 0,8 en 8 keer de massa van de zon het grootste deel van hun massa afschudden aan het einde van hun leven. De fase van de planetaire nevel is kortstondig, met een duur van slechts ongeveer 20.000 jaar.”

Het agentschap meldde dat astronomen voor het eerst de verborgen centrale ster van de nevel konden lokaliseren door het dikke stof heen.

Onderzoekers schatten de temperatuur rond de ster op ongeveer 220.000 Kelvin, wat het een van de heetste bekende sterren in onze melkweg maakt.

Wetenschappers merkten ook op dat er koolstofgebaseerde moleculen werden waargenomen, wat onverwacht was aangezien deze deeltjes doorgaans worden gevonden in uitlaatgassen van voertuigen en branden.

“Gezien de locatie van de PAH’s [polycyclische aromatische koolwaterstoffen], vermoedt het onderzoeksteam dat deze moleculen zich vormen wanneer een ‘bel’ van wind van de centrale ster in het omringende gas barst. Dit kan het eerste bewijs ooit zijn van PAH’s die zich vormen in een zuurstofrijke planetaire nevel, wat een belangrijk inzicht geeft in de details van hoe deze moleculen zich vormen,” verklaarden de wetenschappers.

In eerdere beeldvorming zei NASA dat rode tinten werden gedacht afkomstig te zijn van geïoniseerd stikstof en waterstof, terwijl witte plekken afkomstig waren van geïoniseerd zwavel.

De meest zichtbare fase van de nevel wordt verwacht ongeveer 20.000 jaar te duren, voordat de gassen te verspreid zijn om zichtbaar te zijn vanuit telescopen.

De telescoop van $10 miljard werd gelanceerd in 2021 en is het krachtigste observatorium ooit in de ruimte.

NASA is van mening dat de James Webb Space Telescope gemakkelijk zijn verwachte levensduur van 10 jaar zal overtreffen en waarschijnlijk decennia lang zal functioneren.