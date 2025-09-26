Mysterieuze ‘Nessie’-achtige verschijning gefilmd in buitenlandse rivier: Wat verbergt het water?

Is Nessie op vakantie?

Deskundigen zijn op zoek naar antwoorden nadat er een mysterieus dier werd gespot in de rivier de Theems in het Verenigd Koninkrijk. Online speurders speculeren dat het van alles kan zijn, van een “ontsnapte” capibara tot het monster van Loch Ness.

“Het was nogal een schok,” vertelde Ryan Linehan, 21, aan Pen News over het zogenaamde Verdwaalde Ness Monster.

Hij was naar verluidt met zijn ouders aan het wandelen bij Old Windsor Lock in Berkshire toen hij het wezen in het water zag zwemmen.

“We liepen gewoon voorbij en het was eigenlijk de sluiswachter die zei dat we moesten uitkijken naar wat hij dacht dat een zeehond was,” zei moeder Bernie, 63. “Mijn zoon zag het net toen het opdook, maar dat was de beste foto die we konden maken.”

Ryan’s beelden laten zien hoe het hoofd van het dier, donker en harig, opduikt en weer onderduikt terwijl het de rivier oversteekt.

De videograaf beschreef het dier als “licht behaard” met “een platte neus,” en voegde eraan toe dat het ongeveer de grootte had van een middelgrote tot grote hond, zoals een Duitse herder of een Alsatian.

Ryan was sceptisch over de bewering van de sluiswachter dat het een zeehond was, aangezien ze “waarschijnlijk zo’n 30 tot 40 mijl van de zee verwijderd waren.”

“Ik was behoorlijk verrast – ik zou niet zeggen dat dit de laatste plaats is waar ik zoiets zou verwachten, maar dat deel van de Theems staat waarschijnlijk niet zo bekend om zijn wildlife,” zei hij.

In de hoop meer duidelijkheid te krijgen over de identiteit van het mysterieuze dier, deelde Ryan de beelden in een natuurgroep op Facebook, waar het duizenden kijkers trok en een hevige discussie ontketende.

“Zeker een bever,” beweerde een commentator.

Een ander weerlegde deze theorie echter, en verklaarde dat het dier een “grijze zeehond” was. De Theems herbergt ongeveer 3.000 van deze zeehondensoort, evenals 600 havenzeehonden.

“Het is 110% een zeehond,” stemde een andere amateur-wildlife expert in, waarop een andere kijker antwoordde: “Het is zo duidelijk geen zeehond.”

Sommigen dachten dat het een otter was, maar ook deze gedachte werd door sceptici verworpen.

Ondertussen waren enkele van de meer vergezochte gissingen een zeeleeuw, schildpad, of een “ontsnapte” capibara – een bewoner van Zuid-Amerika die de grootste knaagdier ter wereld is.

Sommigen grapten zelfs dat het wezen het monster van Loch Ness was, met een geestige opmerking: “Nessie, maar dan een beetje verdwaald.”

Zelfs wildexperts leken het niet eens te zijn over de soort van het dier. Toen de familie Linehan contact opnam met iemand van een lokale natuurtrust, beweerde zij dat het een “otter” was.

“Ze zei dat een zeehond en een bever niet zo ver zouden komen, en dat ze de sluizen niet zouden kunnen passeren,” herinnerde Bernie zich.

Florin Feneru, identificatie- en adviesofficier bij het Angela Marmont Centre van het Natural History Museum in Londen, zei dat hij “met geen enkel vertrouwen” kon zeggen omdat hij de staart niet kon zien, maar neigde naar “bever.”

“Hun bovenlijn van de schedel is vlakker, zelfs een beetje convex, zoals bij een bull terrier, bijvoorbeeld,” legde de expert uit. “Otters hebben een stop – de concave dip aan de basis van de snuit, zoals een beagle, bijvoorbeeld.”

Bevers, die ooit uitgestorven waren in Groot-Brittannië, zijn opnieuw geïntroduceerd in geselecteerde regio’s, waaronder de Theems en andere waterwegen in Londen, waar ze in 400 jaar niet hebben geleefd.

