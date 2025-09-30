NASA’s James Webb Telescoop onthult: Sprankelende cluster van pasgeboren sterren!

Een Schitterend Begin

De James Webb Space Telescope heeft een unieke blik geworpen op een levendige en sprankelende cluster van pasgeboren sterren, zwevend in het heelal – sommige bijna acht keer heter dan de zon.

De onlangs door NASA vrijgegeven adembenemende nieuwe beelden tonen de Kreeftnevel – een schitterende oranje en gouden wolk van stervormend stof en gas, die een groep jonge sterren herbergt, genaamd Pismis 24.

In het hart van de Kreeftnevel, die zich ongeveer 5.500 lichtjaar van de aarde bevindt in het sterrenbeeld Schorpioen, zijn gloeiend hete jonge sterren van verschillende vormen en groottes te vinden, volgens de ruimtevaartorganisatie.

Eén lichtjaar staat gelijk aan ongeveer 5,8 biljoen mijl.

Een Levendige Sterrenkwekerij

“De thuisbasis van een levendige sterrenkwekerij en een van de dichtstbijzijnde plaatsen waar massieve sterren worden geboren, biedt Pismis 24 zeldzaam inzicht in grote en massieve sterren,” verklaarde NASA in een persbericht.

“De nabijheid van dit gebied maakt het een van de beste locaties om de eigenschappen van hete jonge sterren en hun evolutie te onderzoeken.”

Middels infraroodvisie doorboorde de telescoop stoffige interstellaire wolken om duizenden witte, gele en rode sterren te onthullen. De helderste sterren zijn gemarkeerd met zespuntige diffractiestekels, terwijl tienduizenden meer in de Melkweg fonkelen op de achtergrond, zo tonen de beelden.

NASA meldde dat de jonge sterren – sommige bijna acht keer heter dan de zon – intense straling en krachtige winden uitstralen die de nevel vormgeven tot torenhoge, bergachtige pieken die te zien zijn op de nieuwe afbeeldingen.

De Kreeftnevel behoort tot de dichtstbijzijnde en meest toegankelijke gebieden voor intense stervorming.

De regio biedt onderzoekers een unieke blik op een fase van kosmische evolutie die talrijke zonnestelsels in de hele melkweg heeft gevormd, volgens ruimteverkenners.

Gelanceerd in 2021, is de telescoop de grootste en krachtigste ruimtelens die ooit de ruimte in is gestuurd.

