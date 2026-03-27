NASA-wetenschappers ontdekken mysterieus gigantisch ‘brein’ rond stervende ster: Wat betekent dit?

Ontdekking van een Kosmische ‘Hersenen’

Ruimtewetenschappers hebben een gigantische kosmische ‘hersenen’ waargenomen.

Recente beelden van de James Webb Space Telescope van NASA hebben nieuwe details onthuld van een geheimzinnige, weinig bestudeerde nevel rond een stervende ster.

Het team van de NASA Webb-missie verklaarde op woensdag (25 februari): “Nebula PMR 1 is een wolk van gas en stof die sprekend lijkt op een hersenen in een doorzichtige schedel, wat de bijnaam ‘Exposed Cranium’ nevel heeft geïnspireerd.”

De nevel werd meer dan tien jaar geleden voor het eerst zichtbaar gemaakt in infrarood licht door een voorganger van Webb, de inmiddels buiten gebruik gestelde Spitzer Space Telescope van NASA. Webb’s geavanceerde instrumenten tonen details die de hersenachtige verschijning van de nevel versterken.

Hoewel er nog veel te begrijpen valt over deze nevel, zeiden onderzoekers dat duidelijk is dat deze wordt gecreëerd door een ster die bijna aan het einde van haar brandstofverbrandende ‘leven’ is.

NASA verklaarde: “In hun eindstadia stoten sterren hun buitenste lagen uit. Het is een dynamisch en relatief snel proces, in kosmische termen. Webb heeft een moment vastgelegd in de aftakeling van deze ster.”

“Wat uiteindelijk zal gebeuren hangt af van de massa van de ster, die nog moet worden bepaald. Als de ster massief genoeg is, zal deze exploderen in een supernova.

“Een minder massieve ster, vergelijkbaar met onze zon, zal doorgaan met het afstoten van lagen totdat alleen zijn kern overblijft als een dichte witte dwerg, die over eonen zal afkoelen.”

