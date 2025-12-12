Jandino grijpt in: Chaos na klap in het publiek!

Onderbreking van de voorstelling door Jandino Asporaat na geweldsincident

Afgelopen zaterdag heeft komiek Jandino Asporaat een optreden abrupt moeten onderbreken, nadat hij getuige was van een gewelddadig incident in het publiek. Een man sloeg zijn vrouw tijdens de show, zo meldt het AD en is ook zichtbaar op video’s die verspreid zijn op sociale media. In zijn karakter van Judeska, bekend om haar scherpe tong, verliet Asporaat het podium tijdens een scène en vroeg de man het theater te verlaten. “Oh wacht even, dit lossen we zelf op,” zei hij.

Kort na de pauze van zijn nieuwste show Omdat je lult, gehouden in de Brabanthallen te Den Bosch, merkte Asporaat onrust op in het publiek. Volgens rapporten van het AD had de man zijn echtgenote in het gezicht geslagen en vervolgens geweigerd haar de autosleutels te overhandigen zodat ze naar huis kon rijden. Verschillende toeschouwers kwamen direct in actie.

Toen de onrust opviel, stapte Jandino van het podium als Judeska en vroeg de man het theater te verlaten op zijn karakteristieke rode hakken. Hij rondde snel zijn act af om daarna achter de schermen met het echtpaar te spreken.

Na dit incident lichtte Asporaat het publiek in over wat er gebeurd was. “Het is mooi om te zien dat er mensen zijn die opstaan voor een ander, of het nu een vrouw of een man is die het slachtoffer wordt, vooral als er kinderen in de buurt zijn. Dit gedrag accepteren we niet,” vertelde hij. De vrouw was in veiligheid en had haar sleutels terug, terwijl de man per trein naar een andere locatie vertrok. Jandino wist de situatie ook met humor af te sluiten. Hij grapte dat de vrouw gratis kaartjes zou krijgen voor een volgende show en voegde eraan toe: “En ik heb mijn neef al gebeld. Hij gaat haar zwanger maken, dus alles komt goed.”

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post