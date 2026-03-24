Collectief BLOS is de grote favoriet van het publiek tijdens het Café Theater Festival 2026 in Arnhem. Het collectief kreeg afgelopen weekend de meeste stemmen van het publiek voor hun voorstelling (BLOS speelt) STEM in Café Nescio.

BLOS bestaat uit de leden Soleil Reichardt, Mees Smits en Jip Verwegen, die elkaar hebben ontmoet tijdens hun studie Muziektheater aan ArtEZ. Ze creëren thematische voorstellingen vanuit hun unieke perspectieven en vaardigheden, waarbij ze vooral hun gezamenlijke zangtalent benutten, zoals ze op de website van het festival vermelden. ‘We creëren een klankbed van stemmen, bouwen fantasievolle werelden en behandelen sociaal-maatschappelijke kwesties waarbij we de menselijkheid vieren.’ (BLOS speelt) STEM is hun derde productie.

Eerder deze maand wonnen Noah Rengart en Merel Nuruwe de publieksprijs op het Café Theater Festival in Utrecht met hun voorstelling Binnen, but barely. In Rotterdam krijgt het publiek binnenkort weer de kans om hun favorieten te kiezen.

De onthulling van de publieksprijs betekende het einde van de vijfde editie van het CTF in Arnhem, waarbij nieuwe talenten op 15 verschillende locaties de stad omtoverden tot een groot podium. Het festival reist nu verder naar Rotterdam, waar het plaatsvindt op 27 en 28 maart.