Elon Musk niet de eerste ruimte-ondernemer? Expert suggereert: Aliens waren eerst!

Is er een Buitenste SpaceX?

Terwijl 3I/ATLAS zich voorbereidt om binnen iets meer dan een week langs de Aarde te vliegen, blijven experts speculeren over de herkomst ervan. Harvard-wetenschapper Avi Loeb gelooft dat, als het om aliens gaat, de komeet niet het eerste buitenaardse wezen zou zijn dat ons zonnestelsel bezoekt – en dat een “Elon Musk”-achtige “ruimteondernemer” mogelijk al ruimteschepen heeft gestuurd, mogelijk met vijandige bedoelingen.

“Stel je voor dat er een keizerrijk is dat, net als Spanje of het Verenigd Koninkrijk, schepen uitzendt om nieuwe gebieden te ontdekken,” vertelde Loeb aan de Post. “Eerst sturen ze kleine boten, maar later sturen ze veel capabelere schepen.”

In een recente blogpost op Medium, waarin hij verschillende interviews over ATLAS samenvatte, benadrukte de astrofysicus dat het “arrogant” is om theorieën dat 3I/ATLAS kunstmatig zou kunnen zijn, af te wijzen.

Hij wees op de talrijke vermeende anomalieën, waaronder de vreemde baan rond onze planeten, de samenstelling van nikkel in zijn pluim en de niet-gravitationele versnelling die zou kunnen wijzen op een voortstuwingssysteem.

De huidige positie van NASA is dat het kosmische sneeuwbal een komeet is.

Ongeacht de oorsprong van ATLAS, gelooft Loeb dat het waarschijnlijk is dat aliens eerder ons kosmisch gebied hebben bezocht. “Mijn tegenargument is simpel: de mensheid heeft technologische objecten de ruimte in gelanceerd, dus we moeten concluderen dat buitenaardse levensvormen hetzelfde zouden kunnen doen,” schreef hij.

Hij citeerde de astronomische blunder in januari, toen het Minor Planet Center in Cambridge, Mass., de ontdekking van een asteroïde die dicht bij de Aarde zoemde aankondigde — alleen om later te ontdekken dat het eigenlijk een Tesla-sportwagen was die zeven jaar geleden door Elon Musk als publiciteitsstunt was gelanceerd.

“Musk is statistisch gezien niet de meest succesvolle ruimteondernemer in de Melkweg gedurende de afgelopen 13,8 miljard jaar,” schreef Loeb. “Er zijn ongeveer honderd miljard sterren met eigenschappen vergelijkbaar met de zon in de Melkweg; ongeveer een tiende daarvan herbergt een bewoonbare planeet ter grootte van de aarde.”

Hij legde uit dat het statistisch zeer waarschijnlijk is dat sommige van deze sterrenstelsels ‘ruimteondernemers’ hebben voortgebracht, waarvan er een mogelijk 3I/ATLAS lanceerde.

Loeb legde uit dat zelfs iets primitiefs als het Voyager-ruimtevaartuig, met zijn technologie uit de jaren ’70, in een miljard jaar de Melkweg zou kunnen doorkruisen.

Dit betekent dat er voldoende tijd was voor een veel geavanceerdere beschaving van daarbuiten om een interstellair object naar onze hoek van het hemelbos te sturen.

Loeb vertelde de Post dat er mogelijk een “Darwiniaanse selectie” van intergalactische soorten is, net zoals op Aarde, en dat de zogenaamde fitste de eerste zal zijn die we zien – en zij kunnen kwaadaardige bedoelingen hebben.

“Als ze zichzelf replicerende sondes hebben ontwikkeld, kunnen die uiteindelijk de Melkweg vullen, en het zal domineren,” waarschuwde hij.

Met dit in gedachten benadrukte de wetenschapper de noodzaak om ons interstellaire toezicht op te voeren. “Als 3I/ATLAS technologisch is, zou het een bedreiging voor de mensheid kunnen vormen,” schreef Loeb, die de kortzichtigheid van de mensheid bekritiseerde als het gaat om bedreigingen van daarbuiten.

“Het meeste onroerend goed bevindt zich eigenlijk daarbuiten in de Melkweg en niet op de rots die we allemaal bezetten,” vertelde Loeb aan de Post. “Zodra we beseffen dat er een buurman daarbuiten is met buitenaardse technologie, kunnen we besluiten om op zijn minst een deel van de militaire budgetten die we gebruiken voor de verdediging van individuele landen te gebruiken voor de verdediging van de hele planeet.”

Hij stelde voor om een “planetaire verdedigingsnetwerk” op te zetten, bestaande uit een reeks ruimteschepen die technologische objecten die op weg zijn naar de Aarde kunnen monitoren en zelfs onderscheppen.

Hoewel, als onze interstellaire bezoeker kwaadaardige bedoelingen heeft, kan het te laat zijn.

“3I/ATLAS wordt verwacht het dichtst bij de Aarde te komen over een week, op 19 december 2025,” schreef Loeb. “Laten we hopen dat we geen ongewenste cadeaus krijgen voor de feestdagen.”