Bureau Vergezicht scoort groot: Eerste winnaar NAPK Duurzaamheid Award!

Bureau Vergezicht ontvangt eerste NAPK Duurzaamheid Award

Bureau Vergezicht is uitgeroepen tot winnaar van de allereerste NAPK Duurzaamheid Award. De organisatie benadrukt dat dit theatercollectief een pioniersrol vervult binnen de branche door duurzaamheid op een vernieuwende wijze te verweven doorheen hun gehele bedrijfsvoering, inclusief productie, inhoud, tourneeschema’s en de manier waarop ze hun publiek benaderen. De prijsuitreiking vond plaats op het Warming Up Festival in Amsterdam, dat gisteren werd gehouden.

Opgericht in 2024, is Bureau Vergezicht het geesteskind van Anoek Nuyens, Erik Whien en Rebekka de Wit. Ze brengen voorstellingen zoals De zaak Shell, Beste mensen en Een stukje naar de mensen toe, die thema’s als macht, klimaatverandering en collectieve verantwoordelijkheid verkennen.

De beoordelingscommissie prijst hun aanpak als richtinggevend voor de hele sector. Ze tonen aan dat het mogelijk is om artistieke uitmuntendheid en duurzaamheid te combineren. De commissie waardeert vooral hoe Bureau Vergezicht complexiteit biedt in situaties waar polarisatie op de loer ligt, zonder daarbij het moeilijke gesprek te schuwen.

Het klimaatprobleem wordt vanuit diverse perspectieven belicht en door de interactie met zowel het publiek als beleidsmakers en het bedrijfsleven wordt benadrukt dat de klimaatcrisis een systemisch probleem is. Iedere partij heeft een eigen verantwoordelijkheid. De manier waarop dit theatralisch wordt voorgesteld, maakt het vraagstuk minder abstract en meer voelbaar.

De NAPK, ofwel de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, vertegenwoordigt meer dan 200 gezelschappen, ensembles en festivals in Nederland, variërend van jeugdtheater tot klassieke muziek. Met de NAPK Duurzaamheid Award streeft de vereniging ernaar duurzame projecten binnen de podiumkunstensector te erkennen en te bevorderen.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post