Dilan Yeşilgöz spreekt uit: de waarheid over geruchten rond haar geliefde!

VVD-leider Dilan Yeşilgöz en haar man René Zegerius verheugen zich op de aankomende feestdagen, ondanks de recente onrustige speculaties rondom René. In een interview met Story weerlegt Dilan deze ongegronde geruchten.

Het echtpaar laat zich niet uit het veld slaan door de ernstige beschuldigingen die Emile Ratelband eerder uitte. Deze ondernemer, die onlangs verscheen in een video in No Way Back VIPS, claimde op 21 oktober 2024 tijdens de online talkshow Forum Inside dat René een broer heeft die als “grootste crimineel van Nederland” bekendstaat en die “zijn leven lang in de gevangenis zal doorbrengen”.

Eind november heeft een rechter Emile veroordeeld tot het betalen van een boete van 1500 euro voor deze lasterlijke uitspraken. “De gerechtelijke uitspraak toont aan dat je niet ongestraft onwaarheden over anderen kunt verspreiden. René heeft helemaal geen broer!”, verklaart Dilan in het tijdschrift. Met deze geruchten uit de weg geruimd, kijken zij nu des te meer uit naar de feestdagen, “omdat Dilan dan van haar reces kan genieten”, zegt René. “Ik geniet er echt van om tijd met haar door te brengen.”

Dilan kan niet koken

Dilan geniet ook tijdens de zomer van een reces, waar ze in een recente video over spreekt, en bekent dat ze dan al begint met het “verzamelen van cadeaus”. “En ik probeer voor iedereen iets passends te vinden. We vieren kerst altijd met familie en vrienden. René en ik zorgen ervoor dat we vooral uitgenodigd worden bij mensen die goed kunnen koken, want dat kan ik zelf niet”, geeft ze toe.

René geeft aan dat hij – naast het koken – veel van zijn vrouw leert. “Onder andere hoe je in moeilijke tijden je rug recht houdt. Zelfs onder druk blijft ze thuis vrolijk. We hebben ook nooit ruzie.” In 2014 gaven ze elkaar het ja-woord. “Daar heb ik geen moment spijt van gehad”, zegt René. “Ik wens iedereen het geluk dat ik met Dilan deel.”