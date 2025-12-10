Ontdek hoe Tenpu publieke aanbestedingen revolutioneert: Slimmer en effectiever!

In samenwerking met B. Amsterdam – De publieke sector staat bekend om zijn uitgebreide aanbestedingsprocessen, die vaak traag en inefficiënt zijn. Mark Bottinga heeft als missie dit te veranderen. Met zijn bedrijf Tenpu ontwikkelt hij software die bureaucratie vervangt door intelligentie en snelheid. Zijn doel is het elimineren van de frustraties die veel inkopers ervaren bij publieke aanbestedingen.

Al tien jaar lang is Mark Bottinga werkzaam als inkoper bij overheid en semipublieke instellingen. Hij beschrijft het als een prachtige baan die het mogelijk maakt om met publiek geld significant verschil te maken.

Echter, aan dit werk kleven ook nadelen. Aanbestedingsprocessen die zes tot twaalf maanden in beslag nemen, stapels papierwerk en een schijnbaar oneindige reeks evaluaties leiden tot een zware administratieve belasting. ‘We deden belangrijk werk, maar soms was het alsof we met lood in onze schoenen door de modder liepen,’ zegt hij.

Wanneer de markt voor aanbestedingsplatforms steeds meer geconsolideerd raakt en er bijna een monopolie ontstaat, voelt Bottinga de drang om hier verandering in te brengen. Hij ziet mogelijkheden voor meer intelligentie, efficiëntie en snelheid in het proces. ‘Er was weinig innovatie in deze sector, maar met de opkomst van AI zag ik een kans die ik niet kon negeren,’ legt hij uit.

Zo begint het avontuur van Tenpu, de startup die hij begin 2023 opricht met technisch medeoprichter Valentin Zberea.

Het ontwikkelen van een nieuw product

Hun platform begeleidt inkopers stap voor stap door het aanbestedingsproces, biedt sjablonen aan en voorkomt fouten. Aanvankelijk gebeurde dit vooral handmatig, zonder het gebruik van AI, om veiligheid en controle te garanderen.

‘We wilden het goed aanpakken, niet overhaast. Nu integreren we geleidelijk AI-agents die delen van het proces automatiseren, maar de inkoper houdt altijd de controle,’ verklaart Bottinga.

De eerste anderhalf jaar beschrijft hij als uitdagend. ‘Je bouwt letterlijk iets vanuit het niets. Gaandeweg ontdek je dat sommige keuzes niet zo slim waren, zoals ons eerste product, een dynamisch aankoopsysteem, dat te complex bleek om als eerste te testen.’

Desondanks bleef het team doorbouwen, leren en aanpassen. Inmiddels heeft het bedrijf een stevige basis en telt het twaalf werknemers.

Software die essentieel is

De groei van Tenpu verloopt gefaseerd, aangezien processen in de publieke sector nu eenmaal lang duren.

‘Een simpel contract kan drie tot vier maanden in beslag nemen, grote projecten zelfs een jaar. Geduld en een sterke financiële positie zijn essentieel,’ legt Bottinga uit. ‘We investeren daarom vooral in ons personeel en in ondersteuning. Onze software is cruciaal: als het platform uitvalt wanneer een leverancier zich moet inschrijven, kunnen de kosten oplopen tot miljoenen. Dat mag simpelweg niet gebeuren.’

Zijn groeiplan is ambitieus, maar haalbaar. In 2026 wil hij een complete suite van producten aanbieden waarmee alle soorten aanbestedingen gedaan kunnen worden. Zijn uiteindelijke doel? Marktleider worden in Nederland en daarna uitbreiden naar andere Europese landen, waar inkopers dezelfde frustraties ervaren.

De impact van B. Amsterdam

Sinds oktober is Tenpu gevestigd in B. Amsterdam. Deze verhuizing heeft meer impact gehad dan Bottinga aanvankelijk dacht. ‘Voorheen zaten we in een klein kantoor. Mensen kwamen gemiddeld twee dagen per week naar kantoor, wat al een uitdaging was om te realiseren.’

Nu is de situatie volledig veranderd. B. Amsterdam bruist van energie, wat volgens Bottinga de ontwikkeling van Tenpu aanzienlijk heeft versneld. ‘Het feit dat we nu vaker samen in één ruimte zijn om aan het product te werken, maakt een groot verschil.’

Hij noemt ook enkele praktische voordelen van de nieuwe locatie, zoals het organiseren van rondetafelsessies met klanten om de roadmap of de inzet van AI te bespreken. ‘Dat kan hier zonder veel gedoe of reistijd. We hebben zelfs een dakterras waar ik klanten trots kan ontvangen.’

Cultuur als groeimotor

Het succes van Tenpu hangt niet alleen af van technologie; de bedrijfscultuur is minstens zo belangrijk. ‘Ik wil dat mensen mij tegenspreken en durven zeggen dat ik ongelijk heb. Een developer, designer of inkoper heeft elk een ander perspectief en juist die diversiteit leidt vaak tot de beste oplossingen. Het is geweldig dat iedereen hier makkelijk met elkaar kan praten, iets op de muur kan tekenen en zo direct bijdraagt aan het product,’ legt Bottinga uit.

De potentie is enorm. Bottinga wijst op een cijfer dat hem motiveert: 14 procent van het Europese bbp, meer dan 2.000 miljard euro, wordt jaarlijks uitgegeven via aanbestedingen. ‘Als we slechts 1 procent efficiënter kunnen werken met onze software, levert dat al enorme maatschappelijke besparingen op. Dat is waarvoor ik het doe,’ zegt hij.

Geld is niet zijn primaire drijfveer; impact wel. ‘Wij zorgen ervoor dat inkopers hun werk beter kunnen doen, met meer plezier en minder gedoe.’