Koningin Máxima wil afkicken: “Dit is onaanvaardbaar!”

Koningin Máxima over haar mobiele gewoontes

Koningin Máxima heeft toegegeven dat ze soms te veel tijd doorbrengt op haar smartphone. Tijdens een gesprek met het programma Blauw Bloed van EO, na een bezoek aan The Offline Club in Amsterdam, merkte ze op: “Dit kan echt niet” met betrekking tot haar eigen schermgebruik.

Zij beschreef situaties waarin ze eigenlijk iemand snel wilde berichten, maar vervolgens afgeleid raakte door andere notificaties op haar telefoon. “Voordat ik het weet, ben ik een half uur verder met alles behalve dat berichtje sturen.” Máxima sprak tijdens haar bezoek over het belang van minder aan schermen gekluisterd zijn en meer aandacht voor elkaar hebben. Ze gaf ook aan dat ze zich bewust is van haar eigen schermgebruik en probeert dit te beperken, met wisselend succes.

The Offline Club, opgericht drie jaar geleden, is een sociale onderneming waar mensen hun telefoons opzij leggen om persoonlijk interactie te hebben en samen aan creatieve activiteiten te werken.

Eerlijkheid binnen het koninklijk huwelijk

Koningin Máxima benadrukte dat zij en haar echtgenoot koning Willem-Alexander altijd alles kunnen bespreken. Ze sprak hierover tijdens een bezoek aan Haarlem voor het Leading Locals Network van de stichting MIND Us.

Samen met staatssecretaris Judith Tielen nam de koningin deel aan een sessie gericht op het versterken van sociale zelfvertrouwen en mentale veerkracht onder jongeren. Gevraagd naar aan wie zij zelf alles kwijt kan, antwoordde Máxima glimlachend: “Aan mijn man en mijn vriendinnen. Het is prettig om iemand te hebben die luistert. Advies is niet altijd nodig, maar luisteren wel.”

Tijdens deze sessie nam ze ook deel aan een ‘dankbaarheidsrondje’, waarbij deelnemers deelden waarvoor zij dankbaar zijn. De koningin luisterde aandachtig en uitte haar waardering voor het uiten van dankbaarheid. Ze moedigde de jongeren aan om naast belangrijke zaken zoals ‘gezondheid’, ‘familie’, of ‘een dak boven het hoofd’, ook kleine momenten van dankbaarheid te waarderen.

Aan het einde van de sessie sprak Máxima haar hoop uit dat de aanwezigheid van een koningin en een staatssecretaris niet te intimiderend was geweest voor de jongeren. Ze bedankte hen voor hun openheid en sprak de hoop uit dat ze zich op hun gemak hadden gevoeld.

Leading Locals is een netwerk geïnitieerd door MIND Us, gericht op het delen van ervaringen en aanpakken van mentale gezondheidsproblemen onder jongeren. Dit netwerk werd officieel gelanceerd in november 2023 tijdens een evenement op Paleis Noordeinde.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post