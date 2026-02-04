Topartikelen deze week: AI-alarm slaat toe, Europa zoekt superbatterij!

Het weekend nadert en dat is een uitgelezen kans om wat interessante artikelen door te nemen. Hier zijn vier belangrijke MT/Sprout-artikelen van afgelopen week die je niet mag missen: de CEO van Anthropic luidt de noodklok, LionVolt uit Eindhoven brengt een Europese topbatterij dichterbij, het pad naar de top volgens de CEO van Alliander, en hoe zullen Shell en BP in de toekomst geld verdienen?

Dario Amodei van Anthropic: Alarmist en AI-ontwikkelaar

Deze week heeft Dario Amodei, CEO van Anthropic en een sleutelfiguur in de AI-wedloop, een kritisch essay gepubliceerd. Hij beschrijft hoe AI zowel de innovatie op het niveau van Nobelprijzen kan versnellen als de drempel voor misbruik kan verlagen, van biologische risico’s tot machtsmisbruik. De essentie is dat we bijna ondenkbare krachten verkrijgen, terwijl onze systemen – sociaal, politiek en technologisch – nog niet mee zijn geëvolueerd.

Waarom moet je dit lezen? MT/Sprout-redacteur Karin Swiers belicht een van de meest invloedrijke figuren in de wereldwijde AI-sector. Ontdek wie deze man is die voortdurend waarschuwt voor de grote risico’s van AI en tegelijkertijd een belangrijke speler is.

Lees hier: Dario Amodei van Anthropic waarschuwt: ‘We zijn nog niet klaar voor AI’

LionVolt uit Eindhoven: Een gouden toekomst

LionVolt, gevestigd in Eindhoven, is overgegaan van laboratoriumtests naar de eerste productieseries van lithium-metaalanodes. De belofte is een veel hogere energiedichtheid, bruikbaar van drones tot in de auto-industrie. Redacteur Philip Bueters bespreekt ook de grote uitdagingen: de maakbaarheid, gefaseerd opschalen en lessen trekken uit het Northvolt-debacle (te snel, te groot willen gaan).

Waarom moet je dit lezen? Dit artikel toont aan waar de deeptech-ambitie van Europa vaak spaak loopt (niet bij de uitvinding, maar bij de uitvoering van de productie) en hoe we dit kunnen keren.

Lees hier: De Europese superbatterij van LionVolt nadert realisatie: ‘Een tweede Northvolt kunnen we ons niet veroorloven’

Maarten Otto van Alliander: ‘CEO worden was onwerkelijk, eervol en spannend’

Adviseur Maarten Otto (42) vroeg zich steeds vaker af of hij zijn eigen adviezen kon implementeren. Sinds 2020 is hij CEO van netwerkbedrijf Alliander. ‘Ik wilde de wind voelen – en dat is gelukt,’ zegt hij.

Waarom moet je dit lezen? Een openhartig gesprek over de weg naar de top met Maarten Otto, van basisschool tot bestuurskamer.

Lees hier: En dan ben je CEO. ‘Aan mijn nieuwe zichtbaarheid moest ik erg wennen, zowel binnen als buiten de organisatie’

Follow This vraagt hoe Shell en BP in de toekomst geld zullen verdienen

Follow This verandert hun strategie: minder ‘klimaatresoluties’, meer focus op de logica van de kapitaalmarkt. Laat Shell en BP maar uitleggen hoe ze aandeelhouderswaarde gaan creëren in scenario’s waar de vraag naar olie en gas piekt en daalt, aldus Follow This-leider Mark van Baal. Redacteur Wilke Wittebrood beschrijft hoe het speelveld verandert: politieke druk, beleggersmoeheid rond ESG, en bedrijven die overschakelen naar rendement en discipline.

Waarom moet je dit lezen? Van Baal biedt een belangrijke les in framing: als de taal van ‘moraliteit’ niet werkt, probeer het dan over een andere boeg. Een van ‘waardering, risico en strategie’.

Lees hier: Mark van Baal van Follow This: ‘Dit is niet alleen over het klimaat, maar over wat wijsheid is’

Hier vind je het belangrijkste nieuws van week 5 2026:

Action schiet omhoog naar €16 miljard omzet en Fransen boos op Capgemini (30 januari)

ASML-managers belemmeren groei en grote problemen in de chemiesector (29 januari)

Een half miljard dollar voor Nederlandse ondernemers in Silicon Valley en de bonuskraan bij banken gaat weer open (28 januari)

Jumbo-familie krijgt groen licht voor overname van Hema en een dubbele herstart voor PeelPioneers (27 januari)

Fietsfabrikant Accell heeft opnieuw financiering nodig en Nederland leunt sterk op de Amerikaanse techreuzen in de cloudsector (26 januari)

Must reads